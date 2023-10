Frťala o návratu i videopauzách: Blbě se mi odchází. Řeší se zbytečnosti

Vrátil se na adresu klubu, s nímž slavil skok z druhé ligy do první. Hradci Králové pomohl na jaře 2021 k postupu, pak se vrátil domů k rodině do Teplic, jejichž mužstvo po čase přebral. Kouč Zdenko Frťala dorazil v sobotu odpoledne s modrožlutými do nové arény v Malšovicích. Třiapadesátiletý trenér si užil ovace, ale také musel překousnou prohru 0:1 i „řádění“ rozhodčího společně s kolegy u videa.

Bylo to pro vás zvláštní? V Hradci jste strávil tři roky.

„Klub provází nějaká historie a pro fanoušky, hráče je odměna přijít na nádherný stadion, který má evropské parametry. Ale mně se z něj blbě odchází, když jsme nezískali ani bod.“

Diváci vás vyvolávali. Reagoval jste?

„Poděkoval jsem ji možná takovým nenápadným potleskem, ale určitě jsem to vnímal.“

Zápas byl poměrně rušný, na druhou stranu narušený mnoha zásahy videa. Jak vy osobně nesete takové chvíle?

„Už jsem klidnej, protože nic nezměním. Jenom čekáš, jaké bude rozhodnutí. Někdy je pro vás, někdy proti vám a nemá cenu se v tom patlat. Ale myslím si, že teď chodí spousty lidí na fotbal, ale až přijde větší zima budou oni i hráči dost zmrzlí. Za mě je to někdy zbytečné, jaké věci se řeší.“

Máte na mysli váš neuznaný gól pro ofsajd?

„Vachoušek stál v ofsajdovém postavení. Ale já pořád melu o semináři a tam nám říkali, že tohle je mrtvý ofsajd. Nakonec nám bylo řečeno, že rukama sáhnul na bránícího hráče, takže proto ofsajd. Ani to nechci řešit, chci řešit naše hráče.“

Na druhou stranu bylo zrušeno vyloučení vašeho stopera Knapíka.

„Věděli jsme, že je možné zvrátit rozhodnutí, i když rozhodčí už červenou ukázal. Proto Knapík zůstal na lavičce. Viděli jsme, že to nebyl faul na červenou, ale to je náš subjektivní pocit, takže jsme doufali, že to pan rozhodčí uzná.“

Aspoň jste nekončili pátý zápas v řadě s vyloučením, ne?

„Pro hráče to není jednoduché na psychiku, v soubojích o tom mají podvědomí, navíc je složité poznat, jaká je míra tolerance. Někteří zařvou, spadnou, aniž by se jich kdokoli dotknul. Rozhodčí občas sám neví, co může, nemůže. Myslím, že se to ubírá špatným směrem. Pak také chybí respekt mezi hráči, mezi lavičkami, způsobuje to spoustu emocí a začíná toho na nás být moc.“

Prohra zapadá do vaší série pěti utkání bez vítězství a čtyř bez gólu. Co se děje s Teplicemi?

„První půle byla z naší strany taková profláknutá. O poločase jsme udělali změny, a to i v rozestavení, domácí také měli strach o vítězství, takže se nám povedlo být aktivnější, ale neumíme si vytvářet tolik šancí, abychom byli schopní získat body.“

Čím to je?

Přístup, nasazení fungují, ale to je automatické. Útočná kvalita tady je, jenže ti hráči jsou teď zranění (Gning, Fila). Ale opakuju: Pracujeme s těmi, kteří na sobě chtějí pracovat, dobře přistupují k povinnostem, jsou svědomití. Musíme jen doufat, že za to budeme odměněni.“