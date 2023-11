Zázračný „špalík“ Zafeiris zakouslý jak Nedvěd. Jakou TOP ligu si vykope?

Když má na starosti pozici č. 10, obrany všech ligových týmů hlásí nejvyšší stupeň pohotovosti. „Zázračné dítě a jeden z TOP 5 nejdražších transferů Slavie v historii. A myslím, že to v budoucnu ještě znásobí,“ říká na adresu Christose Zafeirise redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica v novém díle pořadu iSkaut. „Je komplexnější než Stanciu, umí bránit. Připomíná mi Pavla Nedvěda – to byl bojovník a blázen v dobrém slova smyslu, vždycky na 100% zakouslý do zápasu,“ přidává svůj pohled na norského šikulu s řeckými kořeny Kvasnicův kolega Jiří Fejgl. Proč ho jednou vidí v Borussii Dortmund? Proč zatím nemá lepší čísla? A jak může Zafeiris pro Trpišovského nejlépe fungovat jako „otvírač konzerv“?

„Považuju Zafeirise za největší přestupovou krádež Slavie a majstrštyk červenobílého vedení, že ho dokázali přivést do české ligy. Protože to je kluk, který ligu převyšuje – i když to někdy není tolik vidět,“ míní Fejgl: „Slavia v Česku hodně hraje do zavřených obran a Zafeirisovo rychlé otáčení hry je pro ni klíčové. Vyžívá se v dlouhých a křížných balonech, viditelně ho to baví. Jen by mohl víc střílet.“

„Ze dvou dotyků umí otočit těžiště hry a umí to pravou i levou nohou. Strašně tím zrychlí hru,“ souhlasí při hodnocení Zafeirise Kvasnica. „Navíc má pevný spodek – ne nadarmo mu ve Slavii říkají ‚špalík‘. Vyhrává tak souboje. Je to týmový hráč, hraje pro mančaft. I když ví, že Eden je pro něj jen přestupní stanice, tak tomu dává všechno. Zapadl do kabiny, oblíbil si ho i Houštecký,“ vypočítává redaktor deníku Sport a webu iSport.cz.

Kam povedou jeho další kroky? „Už v létě se ozývaly menší kluby z největších lig, ale on je nastavený tak, že nejdřív chce úspěch se Slavií,“ zdůrazňuje Kvasnica.

První dotek? To je nejlepší klička…

Borussia jen jako další přestupní stanice?

Proč běhá bazény, které Stanciu běhat nemusel?

Jaká byla jeho cesta z Řecka a Norska do Slavie?

Jak Zafeirise podporuje jeho otec?

Čistá desítka, nebo box-to-box záložník?

