Otazníky Slavie a Plzně: Rumun vs. Provod či návraty, tah s Sheriffem

V jakém rozestavení nastoupí? A kdo bude hrát? Vymyslí trenéři nějaké překvapení, aby zaskočili soupeře? Jisté je jedno: před nedělí je mnohem čitelnější složení základní sestavy Plzně. Zorientovat se ve slávistické rotaci je naopak složitější. Deník Sport nabízí tři největší otazníky v sestavách rivalů.

Slavia: Další šance pro Rumuna? Rotace na levém wingbeku začíná být ve Slavii stále méně předvídatelná. Forma Lukáše Provoda od poslední reprezentační pauzy upadla, a šance tak začala dostávat ryšavá posila Andres Dumitrescu. Rumunský obránce ale předvedl v Římě bídný výkon, který by zkušenější Provod mohl využít k návratu do sestavy. Na Bohemians plzeňský rodák nezklamal, proti svému bývalému klubu by navíc mohl najít další extra motivaci. Slavia - Slovácko: Skvělý Dumitrescův centr, Masopust trefil tyč!

Plzeň: Vrátit do brány Tvrdoně? Přichystá Plzeň šok na druhou? Osmnáctiletý Viktor Baier byl v Záhřebu hozený do vody, následně odchytal i ligu s Karvinou. Oba zápasy zvládl, jenže jak zareaguje na vyprodaný Eden? Zkušenější Marián Tvrdoň naopak dostal čas, aby se oklepal po chybách v Liberci. Slávistický kotel i způsob hry „sešívaných" zná, v tom má oproti benjamínkovi v plzeňské bráně výhodu. Třeba i tímhle směrem uvažují trenéři a nakonec udělají na klíčové pozici znovu nečekanou změnu. Plzeň - Karviná: Baier v tutovce vychytal Ivána

Slavia: Překvapivý tah se Sheriffem? Jindřích Trpišovský umí ve velkých zápasech překvapit, vzpomeňme si na nasazení uzdraveného Davida Hovorky v rok a půl starém derby či šachy v sestavě před evropskými šlágry. Proč by tedy neposlal do hry Sheriffa Sinyana – hráče, kterého chválí do nebes už několik týdnů? Gambijský stoper či záložník by už měl být připraven kondičně na sto procent. A pokud se Tomáš Holeš nezbaví do neděle virózy, k základní sestavě by Sheriff měl blíže, než se teď může zdát. Slavia má větší potenciál než Sparta, ale škodí si, říká Csaplár. Panák byl na louce

Plzeň: Skála Traoré, nebo Buchův pohyb? Na Spartě šel Ibrahim Traoré dolů ještě v prvním poločase, trenéři jej obětovali při změně taktického plánu. Na Slavii by se mohl důrazný polař nahecovat. Zkušenosti z těžkých zápasů i znalost prostředí v Edenu hrají pro to, aby uprostřed zálohy dostal přednost před Pavlem Buchou. Navíc ho trenéři po náročné šichtě v Záhřebu šetřili proti Karviné. Pro nasazení Buchy, se kterým se Traoré točí vedle pilíře Lukáše Kalvacha, hraje větší dynamika, síla na balonu a schopnost lépe chytnout tempo utkání. České Budějovice - Plzeň: Gól měsíce! Traoré geniálně přeloboval Janáčka téměř z půlky, 0:1

Slavia: Návrat Wallema na desítku? Od té doby, co Slavia přešla na formaci 3-4-1-2, začala v lize opět přesvědčivě vyhrávat zápasy. Jenže kým pozici desítky obsadit? Experimenty s Václavem Jurečkou, Victorem Ogungbayiem a Lukášem Masopustem se nepovedly, proti Plzni by tak Trpišovský mohl ukázat na Conrada Wallema. Univerzální Nor odehrál pod útočníky skvělý zápas proti Sheriffu Tiraspol, kdy měl prsty v každém útoku, v Liberci se mu to ale nepodařilo zopakovat a ze sestavy opět vypadl. Možná je čas vrátit se k tomu, co už jednou vyšlo. Slavia - Karviná: Wallem krásným dloubákem přidává další gól, 5:1!