Hráč jako Sheriff tu dlouho nebyl, řekl Trpišovský. Chválil soupeře i sudího

S Bohemians hraje trenér Slavie Jindřich Trpišovský tuze rád, v neděli proti „klokanům“ oslavil po výsledku 2:0 sedmou výhru v řadě, kterou vystřelil pravý obránce Michal Tomič. „Pro mě je to strašně zajímavý hráč, zvládl by křídlo a zvažovali jsme ho i do středu,“ chválil univerzála. Rozpovídal se i o debutantovi Sheriffu Sinynanovi.

S výkonem v Ďolíčku jste asi spokojený…

„Byl to vyspělý a týmový výkon, z žádného hráče jsem nebyl zklamaný. Hodně nám pomohl gól po rohovém kopu, ačkoliv právě naše standardky jsou jedním z mínusů zápasu. Vyzdvihl bych hru všech tří stoperů.“

Vaše série s Bohemians je docela jednoznačná, je to jeden z vašich nejoblíbenějších soupeřů. Čím to je?

„Snad jste to nezakřikl! (smích) Týmy na sebe vždy mají nějakou vazbu, podobně jsme to měli loni s Hradcem, kdy jsme dvakrát nevyhráli a soupeř si pak na vás víc věří. Další věc je, že jejich styl nám prostě vyhovuje. Musím také pochválit hřiště a byl velice dobrý čistý čas. S Bohemkou navíc máme to štěstí, že často dáváme první gól v zápase. Pak je to stojí hodně sil.“

Často zmiňujete, že to je nepříjemný soupeř. Dnes se ale nezdálo, že by zápas bolel.

„No trochu bolel hned v prvním souboji Köstla s Provodem. (úsměv) Ale je to pravda, musím soupeře pochválit, Bohemka udělala poslední dobou obrovský krok směrem k fotbalovosti. Mají nejsilnější kádr, co tady za poslední dobu byl. Musím říct, že byl i dobrý rozhodčí, pouštěl situace, u kterých jsme zvyklí, že se pískají.“

Jak byste okomentoval progres Michala Tomiče?

„Pro mě je to strašně zajímavý hráč. Je komplexní, má skvělou kopací techniku oběma nohama, výbornou střelu, centr, je silový. Na to, že je tady asi tři měsíce a loni moc nehrál, to zvládá velice dobře. Navíc je schopný hrát v obranné čtyřce i wingbeka, zvládl by i křídlo a zvažovali jsme ho proti Slovácku i do středu hřiště.“

Své první minuty za áčko odehráli i Sheriff Sinyan…

„Vše u něj probíhá podle plánu, tedy že měl být tři měsíce mimo, a pak ho začneme zatěžovat. Přišel k nám s natrženým lýtkovým svalem a achillovkou. Tým fyzioterapeutů s ním udělal neskutečnou práci, každý den jsem to sledoval. Dneska hrál na šestce, svém původním postu, kde působil do nějakých čtyřiadvaceti. Do budoucna s ním počítáme primárně na stoperský post, do zálohy možná takhle na dostřídání. Když bude zdravý, myslím, že takhle kvalitní a komplexní hráč tady dlouho nebyl.“