Experti před šlágrem: Slavia vyhraje! Klíčem Zafeiris, Plzni chybí Staněk

Experti oslovení deníkem Sport se shodují v jednom: nedělní šlágr FORTUNA:LIGY opanuje Slavia, rival z Plzně odjede z Edenu bez bodu. Jediný, kdo se jednotnému názoru vymyká, je logicky Tomáš Hořava, trojnásobný mistr ligy s Viktorií. „Bude to remíza,“ přesvědčivě praví. Podle vítěze Ligy mistrů Vladimíra Šmicera se rozhodne ve středu pole a jeho tchán Ladislav Vízek, olympijský vítěz, by zase přál vítěznou branku Christosi Zafeirisovi. Projděte si, jak experti odpovídali na dvě položené otázky.

2. „Větší vůle po vítězství. Před plným stadionem ji budou mít slávisté větší. Na svém stadionu hrají vždy o level výš, stejně jako Sparta. Je to jeden z nejtěžších zápasů sezony, fotbalovost je spíš na straně Plzně, ale Slavia umí všechny zbortit agresivitou a intenzitou hry. Kdo by mohl dát gól? Přál bych to Zafeirisovi. Je to skvělý kopáč, fotbalista jako hrom. Má vidění hry, kontrolu na balonu, umí kličku, zasekávačku, jen se musí naučit střílet góly. Pak by to byl z druhé vlny extrémně nebezpečný borec.“

1. „Favoritem je rozhodně Slavia. Je motivována nejen tím, že chce porazit velkého rivala, ale zároveň může Plzeň definitivně dostat ze hry o titul. Jsem přesvědčený, že se jí to povede a zbaví se jednoho ze žhavých kandidátů na titul. Oproti derby to bude fotbalový zápas, což Slavii bude vyhovovat. Ani jeden tým se, doufám, nesníží k nějakému bezduchému kopání. Sešívky hrajou doma, pojedou na sto procent, publikum je bude hnát. Ne, tohle Plzeň nepřežije. Domácí vyhrajou 2:0.“

Vladimír Šmicer

vítěz Ligy mistrů a stříbrný medailista z ME

1. „Jsem slávista, takže si přeju vítězství. A myslím, že to tak i dopadne. Jak se Slavii nehraje dobře v Plzni, tak naopak to platí dvojnásob. Pro kluky je to jeden z nejdůležitějších zápasů. Většinou platí, že se na taková utkání umí zkoncentrovat a předvést super zápas. Jen doufám, že to bude mnohem víc o fotbale než derby se Spartou, kdy to byla jen nakopávaná. Na zápas se moc těším a očekávám velký zážitek s triumfem Slavie.“

2. „Klíčové bude, jak Slavia dovede kontrolovat střed pole. V této zóně se utkání rozhodne. Pokud sešívaní dovedou držet míč, rychle kombinovat a tlačit se do vápna, určitě si vytvoří zajímavé šance, z kterých se něco urodí. Rád bych řekl nějaké konkrétní jméno, kdo by zápas mohl rozhodnout, ale já vůbec netuším, kdo nastoupí. Vstoupit do hlavy Jindrovi Trpišovskému je skoro nemožný. Nechám se překvapit, jak to složí.“