Novák: Na Slavii budu stoprocentně připravený. Zahraniční sen trvá

Jablonecký trenér Radoslav Látal přiznal, že byl připraven i na Filipa Nováka v sestavě Olomouce. „Měl jsem zprávy, že Beneš k nám neodcestoval, takže jsme byli připraveni na všechny varianty,“ usmál se. Čerstvá posila Sigmy by nastoupila v základu, pokud by se transfer stihl zaregistrovat o pár hodin dřív. Takhle kouč Hanáků Václav Jílek ukázal na předzápasovém tréninku na Lukáše Vraštila. Novák nakonec duel (1:1) proseděl na lavičce stadionu, ze kterého před osmi lety po 4. předkole Evropské ligy s Ajaxem vyrazil do světa.

Jaký byl návrat na sever Čech?

„Mám to tady hodně rád, znám v klubu spoustu lidí. Vždy sem budu jezdit rád. Vzpomínám v dobrém, myslím, že ani další kluci si nemůžou stěžovat na to, jak to tady fungovalo. Co se řeklo, platilo.“

Z bývalých spoluhráčů už tady působí jen Tomáš Hübschman, ne?

„Jo, ještě asistent Číža (Tomáš Čížek) a tiskový mluvčí Martin Bergman. Před zápasem jsem prohodil i pár slov s panem Peltou, strašně rád jsem ho viděl.“

Co vám říkal?

„Jak se mám, a tak...“ (smích)

Mohlo být líp, pokud byste si zahrál.

„Trošku jsem to tušil, bavili jsme se s trenérem. Zaregistrovalo se to až v pátek večer, takže nebyla možnost naskočit od začátku. Musím si počkat na šanci. Doufám, že přijde příští týden.“

A přijde proti Slavii?

„To nevím, záleží na taktice a trenérovi, ale budu určitě stoprocentně připravený. Nasál jsem si zatím aspoň atmosféru. Jen škoda, že jsme nevyhráli. Měli jsme na to. Na konci už jsem při Zorviho (Zorvanově) šanci skoro slavil. Někdo to odkopl před čárou z malého mlíka. Škoda, mohla být euforie.“

Zdravotně a kondičně jste v pohodě?

„Nebyl jsem vůbec zraněný. Nemám strach ani o kondici, se Sigmou trénuju dva měsíce. A jsou to náročné tréninky.“

Trénink však není utkání...

„Chybí mi samozřejmě zápasová praxe, ale nebyl a nejsem zraněný. Důležité je, že se cítím dobře. Teď to jen znovu chytit a nastartovat.“

Kdy jste se definitivně rozhodl pro Olomouc?

„Asi dva nebo tři dny zpátky jsme se domluvili na tom, že to uděláme. Doufám, že jsou všechny strany spokojené.“

Zahraničí padlo?

„Padlo. Byl jsem tomu otevřený, byl to můj cíl. Bohužel hrálo roli, že poslední půlrok v Al Džazíře jsem nehrál. Nečekal jsem ani, že to bude takový problém, ale stálo mě to zahraniční angažmá. Takže teď je pro mě prioritou hrát a hrát dobře, abych ještě zabojoval o něco. Stejně mám pořád v hlavě, že bych ještě v zahraničí rád hrál.“

Jak se na vaši zahraniční touhu tváří trenéři, pokud by něco přišlo v zimě?

„Jsme domluveni do léta, to je jasný. Pak uvidíme. Záleží, jestli budu hrát a jak budu hrát.“

Možná pro vás i pro klub škoda, že jste byl k dispozici až na čtrnácté kolo...

„Chtěl jsem to mít uzavřené už před dvěma týdny. Vždycky se našel nějaký klub, ale pokaždé chtěl, abychom jim dali čas, furt se na něco čekalo... Už jsem byl rozhodnutý, že podepíšu v Sigmě, ale skrz agenturu jsem ještě čekal, jestli nějaké zahraničí neklapne. Bohužel se to nestalo. Nebo bohužel... Možná bohudík jsem hráčem Sigmy.“

Kolik takových nabídek bylo?

„Dost. Pět i víc týmů sondovalo situaci, ale jejich prioritou bylo mít rozehraného hráče, ne někoho, kdo půl roku stál.“

Kamarádi Vít Beneš s Martinem Pospíšilem lobovali hodně?

„Stoprocentně. Kluky znám skoro celý život, to byl taky další impuls. Navíc jsem doma, mám to kousek na stadion.“

Je variantou rozehrání se v béčku?

„Nebavili jsme se o tom, možná na to přijde řeč. Zatím mi ale nikdo nic neříkal, takže ta varianta nebyla.“