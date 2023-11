Šlágr odhalil mezery Slavie. Uhrin: Stopeři kupí chyby. Bořil už nestačí?

Po prvním poločase Slavia doma vedla nad Plzní 1:0 po přesné hlavičce Micka van Burena, které předcházel ještě přesnější centr Conrada Wallema. Sešívaní směřovali za další výhrou a znovu do čela tabulky před Spartu. Jenže…

Expert Sportu Pavel Hartman viděl nedostatky v bránění domácích, hlavně v pokrývání prostoru mezi trojicí stoperů a halfbeky „Viděli jsme situaci, kdy Tomič hlídal zbytečně stranu a Slavia to nezajistila dobře. Plzeň by mohla využít prostoru mezi třemi obránci a křídelními hráči,“ varoval.

A stalo se. Vyrovnávací gól Plzně padl po podobné situaci na druhé straně domácí defenzivy, rozhodující branka zase po přihrávce Matěje Vydry za obranu. Erik Jirka dvakrát chladnokrevně zakončil a rozhodl o vývozu bodů z Edenu.

„Ze začátku jsem tipoval vítězství Slavie, nicméně Plzeň byla ve druhé půli agresivnější, připadalo mi, že líp vědí, co mají hrát, pomohlo střídání Vydry. Je to jen dobře, protože tabulka se neroztahuje. Nelíbí se mi obranná činnost Slavie, kde trojice stoperů kupí dost chyb. Nezajišťují se, hrají v jedné rovině, každý míč za obranu je nebezpečný, to by u Slavie nemělo být,“ divil se Dušan Uhrin mladší, který oba soupeře v minulosti vedl.

Podobný pocit měl i Pavel Hartman: „Hra Slavie mi přijde rozháraná jak v obraně, tak v útoku. Tohle není Slavia, která si získala respekt v Lize mistrů. K rychlé jednodotekové kombinaci se Slavia vůbec nedostala, byla tam naopak spousta dlouhých nakopávaných míčů. Zajímal by mě koncept trenéra Trpišovského pro tento zápas, každopádně se nepovedl.“

Sešívaný tým vicemistrů v poslední době sází na rozestavení se třemi stopery, hosté ho dokázali přečíst a využít. Podle Uhrina mladšího nemusí být vhodné: „Dnes je u nás trendem, že se hraje na tři stopery. Já radši hraju na dva ve čtyřobráncovém systému. Když pak někdo proti tříobráncovému systému hraje na tři útočníky, má výhodu,“ upozorňuje trenér.

Slavii navíc chyběl Tomáš Holeš, který v obranné trojce umí působit jako neprostupná zeď a zároveň pomoct v rozehrávce. Jako levý stoper nastoupil s kapitánskou páskou Jan Bořil. Zápas mu příliš nevyšel a experti se v otázce jeho červenobílé budoucnosti neshodli.

„Nevidím Bořila ve tříobráncovém systému. A vlastně už ho vůbec nevidím ve Slavii. Myslím, že už na top úroveň nestačí a Slavia by měla mít cíl hrát Ligu mistrů,“ zamyslel se Pavel Hartman. „Ještě nemá věk, aby nepotvrdil své ambice, může odehrát i slušná utkání. Ale do tříobráncového systému on moc není. Vždycky hrál krajního obránce ve čtyřobráncovém a velice dobře. Beka ve čtyřce může hrát určitě,“ oponoval Uhrin mladší.

Oba po zápase ocenili kompaktní výkon Plzně korunovaný jistým Erikem Jirkou na hrotu. Kouč Miroslav Koubek opět ukázal, že na Jindřicha Trpišovského umí „Musíme mu pogratulovat, protože taktika vyšla, v tom je opravdu dobrý. Slavia se musí zamyslet, byla tam spousta nezvykle dlouhých přihrávek, kdy museli volit nákop. Přitom my ji známe jako v Česku nejkombinačnější ve finální třetině hřiště, tentokrát jsme kombinace neviděli,“ upozornil Pavel Hartman.

Oba týmy už ve čtvrtek čekají důležité evropské zápasy. Slavia v Evropské lize hostí AS Řím, do Plzně se v rámci Konferenční ligy chystá Dinamo Záhřeb.