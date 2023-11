Jirka po Slavii: Myslel jsem i na hattrick. Bylo to těžší než v Záhřebu

Po domácí porážce s Karvinou potřebovala Plzeň nový impulz. Případná ztráta všech bodů v Edenu by už viktoriány možná odsoudila do role sparingpartnera v honbě pražských „S“ za titulem. Západočeši ale složitou úlohu zvládli, byť v poločase prohrávali 0:1. Erik Jirka dvěma góly zavelel k obratu a Plzeň zvítězila 2:1. „Výhra je výhra. S Libercem a Karvinou to byly zbytečné prohry, které jsme teď trochu odčinili,“ řekl spokojený slovenský záložník.

Jak o něm po utkání řekl trenér Miroslav Koubek, v klubu dobře vědí o dobrém zakončení Erika Jirky. Pro šestadvacetiletého hráče to bylo podruhé v nejvyšší tuzemské soutěži, kdy se prosadil dvakrát během jednoho utkání.

Pamatujete si vaše první ligové dvougólové představení?

„Velmi dobře, bylo to loni v říjnu proti Zlínu a vyhráli jsme 3:0.“

Byl to jeden z vašich největších fotbalových večerů?

„Myslím, že pro celou Plzeň se jednalo o vydařený večer. Devět let tady Viktoria nevyhrála, takže to bylo o to sladší. Podali jsme velmi dobrý výkon jako tým.“

Můžete popsat oba góly?

„Na ten první mi fantasticky nahrál Dweh, který mě skvěle viděl. Dva protihráči to tam ještě křížili, brankář sice dobře vyběhl, ale asi jsem to lépe vyřešit nemohl. V druhém případě přihrávka od Vydry, to byla radost. Já už se pak jen soustředil v rychlosti na míč, abych nekompromisně zakončil.“

Myslel jste i na hattrick?

„Místy mě to napadlo. Když střílel Honza Kopic, říkal jsem si, že mi to ještě mohl posunout, ale výhra je výhra. Je úplně jedno, kdo dá gól, důležité je, že máme tři body.“

Jak byl zápas náročný? Slavia je známá tím, že poráží soupeře často lepší fyzičkou.

„Bylo to hodně těžké. Trenér po nás chtěl, abychom ve druhé půli ještě zvýšili obrátky, což ale udělala i Slavia. Nechtěli jsme se nechat zatlačit, protože soupeř hraje nátlakově velmi dobře. Řekl bych, že jsme je ale dobře vytlačovali. Oni mají evropské mužstvo, takže si troufnu říct, že to byl náročnější zápas než v Záhřebu. Asi vůbec nejnáročnější v sezoně.“

Jak vám pomáhá při fotbale víra? Máte vytetovanou Panenku Marii, že?

„Jsem věřící. Mám ji vytetovanou od doby, co mi umřel dědeček, který byl můj velký fanoušek. Vždycky mi to pomáhá, věřím, že je na hřišti se mnou.“

Sílí vaše pozice v klubu?

„V Plzni je velká konkurence a jsem rád, že mi trenér dává šanci a já mu důvěru mohu splatit.“

Jak velká vzpruha vítězný zápas v Edenu je?

„S Libercem a Karvinou jsme to trochu nezvládli. Zbytečné prohry, které ani nemusely být. Do Prahy jsme jeli s tím, že tady nesmíme prohrát, že bod je minimum, co potřebujeme. Trenér na nás apeloval, že je potřeba se zase pozitivně nakopnout, což se povedlo a dva předchozí duely jsme odčinili.“

Řekl jste si o návrat do slovenské reprezentace?

„Národní tým je to nejvíc, čeho můžete v kariéře dosáhnout. Myslím, že každý by měl s radostí reprezentovat. Jestli to dotáhnete do základu nebo aspoň na lavičku, to už je rozhodnutí trenéra, který dělá vše dle svého nejlepšího vědomí.“