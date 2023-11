Koubkovy tahy: odvaha s helmou, posazení kapitána i Šulcovy emoce

Přelstil trenéra, který je v Česku považovaný za nejlepšího ve svém oboru. Miroslav Koubek dokázal Plzeň se svými kolegy skvěle připravit na duel na Slavii. Proti Jindřichu Trpišovskému umí, obral ho o tři body potřetí za sebou. Západočeši v neděli večer zvítězili 2:1, Eden vyplenili po více jak devíti letech. Co zkušenému šéfovi západočeské lavičky vyšlo, aby vyzrál na velkého konkurenta?

Pečlivě utajovaný plán klapl. Jindřich Staněk začal na začátku týdne s tréninkem a postupně zvyšoval zátěž. Doktoři neměli nic proti, 27letý gólman je známý tím, že chodí do všeho naplno. V Edenu nasadil speciální helmu a ve stylu Petra Čecha vlétl na plac. Těžký zápas zvládl výborně, ustál i závěrečný tlak, kde perfektně vytáhl Zafeirisovu dělovku. Reprezentační gólman dal svému týmu potřebný klid, obránci si s jedním z nejlepších brankářů v Česku v zádech mnohem víc věřili.

53/21 do tolika akcí zasáhl Šulc proti Slavii, úspěšnost měl 40%

Blonďatý záložník pracoval v Edenu velmi dobře. Spolu s Erikem Jirkou napadali rozehrávku, rozjížděl plzeňské ofenzivní akce. Jenže v koncovce se nedokázal srovnat. Trenér dobře navnímal vývoj hry a vypustil na závěrečnou půlhodinu Matěje Vydru. Mladší Šulc neodcházel z trávníku nadšený. „Beru to, jsou v tom emoce. Šulc je dobrý na balonu, ale cítil jsem, že se těžko prokousává do šancí. Potřebovali jsme tam echt útočníka s energií, Matěj dokonce nahrál na gól,“ vysvětlil Koubek. Zápas bohužel kvůli poranění kolene nedohrál ani Vydra.

Prostor pro Jirkův expres

Dvakrát vlétl do zakončení a dvakrát suverénně proměnil. Rychlík z Trnavy ovládl zápas proti týmu, který po něm toužil v létě. Viktoria neprodala a teď si může mnout ruce. „V Plzni byl trochu utajovaný,“ přiznal Koubek. Pro rtuťovitého rychlíka vymyslel se svými kolegy zajímavou roli. Pod Tomášem Chorým mu to ve spolupráci s Pavlem Šulcem náramně sedí. Odběhá mraky kilometrů, spousty metrů ve sprintu. Přesně to, v čem vyniká a kde uplatní své kvality. Jirka vstřelil v sezoně už pět branek, po klíčové penaltě proti Dritě se ukázal v dalším velkém zápase.

5+1 Jirkova bilance v rozběhnuté sezoně