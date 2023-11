Komise: Penalta na Kuchtu správně. Malá domů Digaňovi? Chyba sudího

Sparťanské vysvobození - a zároveň vyhoupnutí se do čela tabulky. To vše díky penaltě, která vzbudila velké emoce. Matěj Hybš zezadu naremploval Jana Kuchtu a sudí Marek Radina po chvilce odpískal pokutový kop pro domácí. Pro někoho soft desítka, z pohledu Komise rozhodčích ale odpískána správně. Na rozdíl od malé domů, kterou do rukou chytl gólman Olomouce Tomáš Digaňa.

Pokud jde o penaltu na Letné, Komise rozhodčích měla jasno. “Rozhodčí správně nařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Hráč hostujícího družstva č. 7 (Hybš) vrazil zezadu bez snahy hrát míčem do hráče domácího družstva č. 9 (Kuchty), a tím způsobil jeho pád. Jednalo se o přestupek,” posoudila situaci KR.

S Digaňovou situací to bylo složitější. Ventúra kousek od středového kruhu vracel balon směrem k vlastnímu brankáři, který pak vzal míč do rukou. Nikdo neprotestoval, jen reportér Sportu Michal Kvasnica si všiml, že kouč Sigmy Václav Jílek se nad situací zhrozil. Na pozápasové tiskové konferenci už pak moment okomentoval s úsměvem.

„Taky jste to viděl? Jo, máte pravdu. Podíval jsem se kolem sebe a nikdo to neřešil, přitom jsem věděl, že balon hrál Denis a Digi to chytal. Zaskočilo mě to, protože to podle mě byla cílená malá domů,” prohlásil olomoucký kouč. „Všiml jsem si toho, ale na lavičce všichni jen pokrčili rameny. Asi se na to nedívali...“

Situaci přitom rozhodčí Filip Kotala viděl a řešil, zdali míč tečoval soupeřící Jan Chramosta. “Rozhodčí v tento moment viděl teč domácího hráče a dal brankáři informaci, že se nejednalo o tzv. „malou domů“ a že může hrát rukou. Brankář následně míč chytil do ruky,” popsala situaci z pohledu sudího Komise rozhodčích.

Vedení sudích ale zároveň označilo řešení momentu za špatné. “Rozhodčí chybně vyhodnotil situaci. Z dostupných záběrů není prokazatelné, že k teči došlo. Jednalo se o chybný management situace ze strany rozhodčího,” doplnila KR.

To šlágr mezi Slavií a Plzní proběhl bez větších potíží ze strany arbitra Dalibora Černého. Vedle tvrdých zákroků Sampsona Dweha a Tomáše Vlčka na Matěje Juráska s Matějem Vydrou, kteří museli kvůli zranění střídat, se řešila lehce sporná situace v šestnáctce hned v úvodu utkání, kdy se potkali Igoh Ogbu a Tomáš Chorý. “Hráč domácího družstva č. 5 (Ogbu) se v přirozeném pohybu náhodně dotknul rukou obličeje hráče hostujícího družstva č. 15 (Chorý). O přestupek se nejednalo,” zhodnotila však moment Komise.

Jako pochybení vedení sudích nevyhodnotilo ani bolestivý střet mezi Vukadinem Vukadinovičem a Pablem Ortizem. “ Domácí hráč nejdříve ve skluzu zasáhl míč a následně setrvačností došlo k nezaviněnému kontaktu mezi oběma hráči. O přestupek se nejednalo,” stojí v komuniké KR.