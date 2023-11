Hašek: Slavia? Pozičně až karikatura. Ogbu vypnul mozek, Mandous se bál

Jindřich Trpišovský versus Brian Priske. Tenhle prestižní trenérský souboj má zásadně formovat českou ligu. Jenže do něho vstoupil někdo třetí... Šéf plzeňské lavičky Miroslav Koubek sklízí uznání za taktické mistrovství a výhru 2:1 na Slavii a ozývají se hlasy, že je nedoceněný. „Já ho doceňuju. Je to lišák, aktuálně patří mezi top 5 českých trenérů,“ říká jeho kolega Martin Hašek. Ten v novém díle fotbalového videomagazínu LIGOVÝ INSIDER také obšírně rozebírá do očí bijící chyby v defenzivě, kterých se dopustili slávisté. Hlavně pokud jde o špatné postavení obránců. „Pak se z toho stává karikatura. Při druhém gólu bylo špatně úplně všechno,“ míní Hašek, který nechápe zvlášť bezduché počínání stopera Igoha Ogbua a „nebrankářské“ chování Aleše Mandouse.

Právě s Koubkem Haška pojí jedna profesní linka. Zkušenější kolega toho mladšího doporučil jako svého nástupce v Bohemians zkraje dubna 2017. Aniž by se znali nějak víc osobně. „Sehrál pro mě pozitivní roli. Byl jsem příjemně překvapený,“ vzpomíná Hašek, který tehdy přišel do Ďolíčku z druholigové Vlašimi. „Převzal jsem tým, který byl dobře připravený, po fyzické i organizační stránce, charakterově v pořádku,“ přidává. To bylo Koubkovi pětašedesát, nyní je v dvaasedmdesáti nejstarším trenérem soutěže, ale evidentně má stále sil dost. Což dokázal po dvou ligových zaváháních zrovna v nedělním hitu. „Kdybyste se mě zeptali, jaký fotbal by chtěl Martin Hašek hrát, tak ten plzeňský z Edenu,“ přiznává. „Ale nejde ho hrát vždycky,“ upozorňuje a vysvětluje, kdy je účinný.

Nutno říct, že slávisté soupeři ke gólům přispěli svými chybami. Nestaly se poprvé, ovšem tentokrát měly drtivý dopad. „Obránci Slavie mají problémy se zachytáváním náběhů,“ podtrhává Hašek. Zejména se pozastavuje nad postavením hráčů v červenobílém a jejich chováním už v zárodku nebezpečných akcí, z nichž dvě skončily trefami hbitého Slováka Erika Jirky. „Chování Ogbua u autového vhazování, u druhého gólu, je nepochopitelné. To se těžko vysvětluje, jako když jsi vypnul mozek,“ podivuje se konkrétně a vidí obrovský rozdíl v tom, jak Ogbu působil dříve.

Jasně vyhraněný názor má i na nepřesvědčivé zákroky brankáře Mandouse v klíčových momentech. „V obou případech je vidět, že se bojí, aby nedostal ránu,“ je přesvědčen někdejší Sparty či Bohemians. „Já bych taky uhnul, ale nejsem brankář. Jako trenér bych po gólmanovi chtěl, aby se třeba nechal trefit míčem do huby, protože je to jeho práce,“ nebere si servítky a přidává ještě jedno Mandousovo minus při vyrovnání na 1:1. Všímá si ovšem rovněž toho, v čem zaostávala jinak vyzdvihovaná slávistická dvojice Oscar Dorley – Christos Zafeiris a rozebírá, v jakém ohledu by měla být výraznější.

LIGOVÝ INSIDER s Martinem Haškem

Čím to je, čím to je, že Miroslav Koubek umí na Jindřicha Trpišovského?

Opravdu plzeňský trenér nevěděl, že nad ním „vede“ 5:2?

Prožíval Martin Hašek někdy osobněji zápas proti některému rivalovi?

Užil si po taktické stránce nedělní šlágr?

Mohlo Koubkovi uškodit, když o sobě řekl, že je „bridge coach“?

Čím může inspirovat mladší kolegy?

Baví Haška hlášky šéfa viktoránské lavičky?

AKCE KOLA: expres Jirka mezi těžkopádnými červenobílými vagony

Čím vyniká slovenský reprezentant a hodil by se skutečně Slavii?

Opravdu přesprintoval Sheriffa Sinyana, nebo to bylo jinak?

Má ještě co dát Slavii Jan Bořil? Nenastupuje „za zásluhy“?

HLÁŠKY KOLA: zakázané hopsání v Edenu, selfmademan z Baníku a neveselá „desítka“ v Ďolíčku

Byl střet Matěje Hybše s Janem Kuchtou „soft penaltou“?

Ztrácí kouč Bohemians nadhled, vtip a glanc?

Jsou nyní „klokani“ v tabulce na adekvátním místě?