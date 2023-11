Jirka: vysmátý talent i cestovatel. Sestřelil Slavii, chystá se na Dinamo

Erik Jirka začíná v Plzni druhou sezonu. Ve 14 zápasech drží bilanci 5+1, už na začátku listopadu překonal svou bilanci z premiérového ročníku na západě Čech. V neděli dvěma zásahy vyplenil Slavii a prokázal výtečnou formu. Z „utajovaného“ hráče, jak ho nazval trenér Miroslav Koubek, se stává jeden z nejdůležitějších členů plzeňské ofenzivy.

„Není to úplně neobvyklé, má dobrou koncovku. Dávám mu teď větší prostor, na tréninku vidím, jaké má atributy. Třeba má vynikající tvrdou střelu, je to dobrý zakončovatel,“ chválil západočeský kouč po výhře v Edenu, na kterou čekala Viktoria více jak devět let.

Jirka dokáže rozhodovat velké zápasy, rychlostním profilem dokonale padne do duelů na evropské úrovni. V zápase s Karvinou (0:1) mu byla naměřena rychlost 34,6 km/h a stal se sprinterem kola FORTUNA:LIGY. Trenér mu našel zajímavou pozici. Společně s Pavlem Šulcem operují pod hrotovým útočníkem Tomášem Chorým. Za úkol mají zabíhat na obranu na jeho prodloužené hlavičky, jako první napadají v plném sprintu soupeřovy obránce. Tohle Jirkovi vyhovuje, disponuje nejen rychlostí, ale také mimořádným fyzickým fondem.

Navíc si na place nedělá těžkou hlavu z velkých chvílí – tři góly v sezoně zapsal z penalt, které proměňuje naprosto suverénně. Vzal na sebe odpovědnost i v nervózní odvetě 2. předkola Konferenční ligy na půdě kosovské Gziry. V nevídané 21. minutě nastavení, kdy zkušenější parťáci raději odvraceli hlavy pryč, bez přemýšlení vzal balon, rozvlnil síť a zařídil týmu kýžený postup.

„Udělal výborný krok, že se rozhodl jít do Plzně. Dá se říct, že jde o jeho nejlepší rozhodnutí od chvíle, co opustil Trnavu,“ řekl pro deník Sport a iSport.cz Ján Jasenka, redaktor Šport.sk, jenž má detailně zmapovanou kariéru slovenského talentu. „V roce 2019 zamířil do srbské Crvene Zvezdy Bělehrad. Šlo o jeden z největších talentů Spartaku posledního období. Jeho velký talent a potenciál ale dosud nebyl úplně naplněný,“ upozornil. „Možná to bylo i chybnými kroky, které dělal při volbě předchozích týmů. Možná mu tolik nesedly a nedokázal se v nich prosadit.“

Jirka před zakotvením v Plzni prošel šesti kluby, okusil soutěže v Srbsku, Polsku, Španělsku. Už na Slovensku disponoval potenciálem, který naplno rozvíjí až v současné chvíli v Plzni. Viktoria si ho vytipovala před rokem, kdy mu končila smlouva ve druholigovém španělském Oviedu. Vzpomněl si na něj Marek Bakoš, který s ním ještě jako hráč chvíli působil na Slovensku. Na větší šanci si musel počkat, pod Michalem Bílkem se nedokázal trvale dostat do sestavy. Až nyní si vybojoval důležitou pozici a nastupuje pravidelně.

„Tušili jsme, že bude hrát. V létě jsme se jej pokoušeli získat a nepovedlo se to. Ukázal, proč jsme o něj stáli. Jeho síla a dynamika je na vysoké úrovni. Je to výborný hráč. Bohužel jsme dnes jeho náběhy nedokázali eliminovat,“ přiznal po nedělní prohře trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Jirka téměř jistě naskočí v základu i dnes proti Dinamu Záhřeb. V zápase, který může Plzni zajistit postup do jarní fáze Konferenční ligy. Už v Chorvatsku odehrál výbornou partii, odběhal spousty metrů v maximálním sprintu. Ve chvíli, kdy chybí zranění Rafiu Durosinmi i Matěj Vydra, na něj bude tým směrem dopředu ještě víc spoléhat.

Pro Plzeň je velmi cenný i svou povahou. Neustále usměvavý, velmi rád i ve spolupráci s mediálním týmem vymýšlí různé kulišárny. V dobrém smyslu trošku blázen. Na nikoho se nepovyšuje, naopak svou překypující energií nakazí ostatní. Potetovaná záda mu zdobí obrazec Panny Marie. „Jsem věřící. Mám ji vytetovanou od doby, co mi umřel dědeček, který byl můj velký fanoušek. Vždycky mi to pomáhá, věřím, že je na hřišti se mnou,“ přiznal Jirka.

Co nadaný expres brzdí? Někdy přílišná zbrklost, což u podobných dynamických hráčů nebývá neobvyklé. Naopak disponuje velmi kvalitní pravačkou.

Erik Jirka v sezoně 23/24

Zápasy: 14

Odehrané minuty: 1036

Bilance: 5+1

xG: 3,42

iSport index: 5,94 (5. v týmu)

Střely/ na bránu: 19/8

Driblingy/ úspěšné: 33/16

Dotyky v pokutovém území soupeře: 30