Průšvih pro Pardubice: přišly o hosta ze Sparty. Co se stalo Daňkovi?

Prohra 0:1 je kritická, k tomu projev, který byl podle tahouna Michala Hlavatého: „Nejhorší, co pamatuju.“

K tomu přišla rána, přibližně ve dvacáté minutě, kdy jeden ze soupeřů přišlápnul ruku Kryštofu Daňkovi. Nepříjemnost… „Bylo na něm vidět, že už nemůže pořádně chodit do soubojů. Po utkání jel do nemocnice, tak doufám, že nemá zlomenou ruku. Možná jsme na to měli zareagovat dřív, ale těžko se střídají hráči, kteří jsou silní ve finální fázi, pokud prohráváte,“ vysvětloval na tiskové konferenci po duelu trenér Radoslav Kováč, proč ofenzivní šikula nakonec zvládl celou porci minut.

Jak vyšetření dopadlo, klub neprozradí. „Jde o zranění, je to interní věc,“ omluví se tiskový mluvčí Radek Klier. Stejnou taktiku ostatně praktikují také další týmy v lize. Soupeřům není třeba poskytovat informace.

Podle zákulisních informací má Daněk poraněné záprstní kůstky, což by znamenalo několikatýdenní fixaci. V tuto chvíli je jisté, že nebude k dispozici ve víkendovém střetnutí v Mladé Boleslavi.

Co bude dál, se uvidí.

Jeho zdravotní stav je dozajista tématem i na Letné, odkud v Pardubicích hostuje. V mistrovském týmu neměl vytížení, proto odešel. Sám měl v plánu posílit mateřskou Olomouc, velký zájem o něj měl také Jablonec s trenérem Radoslavem Látalem, jenž ho v Sigmě uvedl do ligy.

V Pardubicích zatím zvládl sedm vystoupení v nejvyšší soutěži, v nichž třikrát skóroval.