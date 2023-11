Slončík jako Ronaldo. Umí to trefit, já už se to nenaučím, smál se Fantiš

Kolik váží kilo? Padesát? Zlínský talent Tom Slončík je hubeňour, teprve nabírá sílu a získává odolnost v soubojích. Ovšem v pravačce má dělo už v osmnácti letech. Proti Jablonci napral zpoza šestnáctky dva balony tvrdě přímo na bránu. Jednou trefil tyč, podruhé vyprášil Hanušovy rukavice. „On to má, umí to krásně trefit,“ podotkl kouč Bronislav Červenka po remíze 1:1.

Udělal pár kroků dozadu od míče, který byl položený nějakých pětadvacet metrů od branky. Rozběhl se a vypálil. A jak! Balon stoupal, pak rychle klesl a ve finále téměř u země narazil na pravou tyč. Mladík Tom Slončík se málem famózně trefil. „Mohl to být gól kola, možná měsíce,“ uvedl jeho spoluhráč Antonín Fantiš. „Má skvělou střelu. Rychlou, padavou. Když to trefí, těžko se to chytá, dodal uznale. „Jeho suchá střela padá jako list a v jednom momentě se zlomí. Neletí nahoru,“ doplnil trenér Červenka, jenž viděl povedenou střelu v síti.

Chybělo pár centimetrů a Zlín šel čtvrt hodiny před koncem do vedení 2:1. „Už jsme zvedali ruce,“ poznamenal kouč. „Zazvonila tyč, gólman by to asi neměl. Někdy se štěstí otočí k vám, jindy se odvrátí. Jdeme dál,“ nestěžoval si.

Za chvilku si střídající mladík stoupnul k přímáku opět. Jen o pár metrů blíž k bráně. Zase ji trefil, ovšem tentokrát pálil do jejího středu, kde zakročil Hanuš a kroucený míč s námahou vyboxoval před sebe. „Škoda, že mu tam jeden trestňák nespadl,“ litoval Červenka. „I s tím druhým měl Hanuš problém. Balon trošku chytl jiný směr, nevěděl, kam letí. A nedokázali jsme ho dorazit.“

Pro Slončíka to není dar od boha. Je za tím kopa práce, dril, stovky testovaných přímých kopů. „Po tréninku si to nechává postavit a trefuje to,“ zmínil Fantiš, autor jediné branky domácích. Mladého spoluhráče jen chválil. Jeho „ronaldovský“ kop prý napodobit nedokáže. „Já už se to asi nenaučím,“ zasmál se jednatřicetiletý univerzál.

Zlín – Jablonec: Tom Slončík ze standardky orazítkoval tyč branky Severočechů Video se připravuje ...

Fantiš má pro změnu jiné přednosti. Například je silný ve vzduchu, vypiloval za ty roky timing a techniku hlavičkování. Šanci, kterou právě Slončík poslal při posledním útoku hlavou kousek vedle, by on možná proměnil. „Já bych to asi trefil,“ reagoval pobaveně po sedmé remíze Zlína s Jabloncem v řadě.