Priske: Hráči tam skákali jako blázni. Proč ho namíchl vedoucí Baníku?

Ve Spartě zažil Brian Priske za rok a půl hromadu lepších zápasů. Ale co, hlavní jsou body. A ty z Baníku hřejí fest. „Hodně se mi líbilo, jak hráči bojovali jeden za druhého. Někdy ve vápně bránili jako blázni,“ cenil si dánský kouč českého mistra po výhře 1:0 v 15. kole FORTUNA:LIGY. Co mu vadilo? Chování vedoucího ostravského mužstva.

Jakou roli hrála ve vašem výkonu únava ze čtvrteční pohárové bitvy v Glasgow proti Rangers?

„Nejdřív musím ocenit výkon Baníku. Je to dobrý tým, věděli jsme, že to bude těžké. Měli jsme k němu velký respekt. Bez debat měl náš náročný program vliv na některé aspekty našeho výkonu. Ale to pro nás nemůže být a není omluva. Máme široký kádr, musíme si s tím poradit. Hodně našich hráčů zažívá v kariéře poprvé, že hrávají zápasy i uprostřed týdne a pak se od nich očekává ten nejkvalitnější výkon i v neděli. Musí se s tím srovnat. Je pravda, že v této pasáži mezi dvěma reprezentačními přestávkami už to nebylo tak dobré jako v úvodu sezony. Teď potřebujeme nasbírat energii před posledními šesti utkáními, která nás čekají do Vánoc.“

Proč jste střídal jen třikrát a navíc ve třech různých slotech?

„Před zápasem samozřejmě máte plán B i C. Přemýšlíte, co by se mohlo na hřišti stát, jaká střídání byste mohl provést. Ale v dané situaci děláte to, co je nutné. Střídali jsme třikrát, protože jsme věřili, že nám noví hráči pomohou. A opravdu to tak bylo. Společně se zbytkem týmu se zasloužili o to, že jsme to tady zvládli. Neočekávané bylo samozřejmě zranění Preciada.“

Bylo klíčové, že jste přežili kritickou první půli? Ve druhé už jste bránili lépe.

„Souhlasím, že v prvním poločase jsme byli pod tlakem. Trápili jsme se v defenzivě i v ofenzivě. Míče jsme příliš snadno odevzdávali. Scházela nám kvalita. Ve druhé půli jsme stáhli naše desítky o něco níž a cítili jsme se v zápase komfortněji. Věřím, že nám to pomohlo. V první půli byly naše desítky daleko, trošku odstřižené od spoluhráčů. Hodně se mi líbilo, jak hráči bojovali jeden za druhého. Někdy ve vápně bránili jako blázni. Martin Vitík skákal po balonu, to samé Sörensen a Panák. Získali jsme tři body z velmi těžkého utkání venku. A to je to, co dělá našim fanouškům radost. Musím je pochválit, jak za námi všude cestují a podporují nás. Jsem na ně opravdu hrdý. Tohle je pro nás opravdu stěžejní. Také oni potřebují dobít energii.“

Pochválíte brankáře Petera Vindahla?

„Ano. V prvním poločase nás zachránil. Baník měl obrovskou šanci. Jeho zákrok patřil mezi rozhodující momenty. Jinak si nepamatuju žádnou vyloženou šanci domácích ze hry.“

Baník - Sparta: Vindahl se vyznamenal proti tutovce Riga Video se připravuje ...

Co se dělo mezi střídačkami? Ještě po zápase jste si něco vyříkával s Tomášem Bernadym, vedoucím týmu soupeře?

„Nestalo se to poprvé. S tenzemi mezi střídačkami se setkáváme skoro v každém ligovém utkání. Proč to tak je? Na to neumím odpovědět. Někdy je tam nedostatek respektu. Vedoucí týmu by určitě neměl mluvit na hráče soupeře. Proto jsem to s ním řešil. Trenéři a asistenti si můžou vyměnit názory, ale vedoucí by měl hráčům vyjádřit více respektu. Posuzuju to podle toho, jak se chová ten náš. V prostředí, odkud pocházím já, se tohle neděje. Milujeme fotbal, děláme ho s vášní, s emocemi. Je logické, že se lavičky někdy rozčilují. Někdy taky nejsem úplně pyšný, když zpětně vidím, co jsem dělal na střídačce.“

S týmem byl v Ostravě také zraněný kapitán Ladislav Krejčí. Jak je na tom?

„Věříme, že se v průběhu přestávky vrátí do plnohodnotného tréninku. Když ne první, tak druhý týden. Strávil týden ve Španělsku, kde se věnoval i léčbě. V tuhle chvíli vypadá dobře. Až bude Láďa zpátky, bude to další přísun energie do týmu. Věřím, že pak budeme ještě silnější.“