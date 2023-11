Palička: Mikloško je zlom, Hapal se v tom plácal. Má Svědík na „repre“?

Ač Baník podlehl hrubě nevýrazné Spartě 0:1, doma ztrácí body a Hapal nelibě nese kritiku, podle Paličky je podstatné, že v Ostravě napsali tečku za obdobím neurovnanosti a nahodilých rozhodnutí. „Dlouho jsem tam neviděl nějakou vizi nebo koncepci,“ říká. „Pavel Hapal se v tom, promiňte mi ten výraz, plácal. Klub a jeho sportovní vedení nevěděly, jak to chtějí personálně a fotbalově řešit. Baník bral kouče na přání fanoušků. Teď je to na trenérovi a hráčích, jak to zvládnou,“ přidává někdejší šéf lavičky Olomouce, Jablonce, Zlína, Opavy či slavného pohárového finalisty z Ratíškovic. Detailněji rozebírá domácí i zahraniční hráče v ostravském dresu a zastoupení mladších ročníků. „I na utkání se Spartou jsme viděli, že je Baník na správné cestě,“ míní.

Palička se dále věnuje Olomouci, kterou dobře zná. Slavia na Hané navázala na triumf proti AS Řím na mezinárodní scéně a vyhrála 3:1. „Potvrdila, že hraje nejevropštější fotbal,“ srovnává pražský klub s tuzemskými konkurenty a přibližuje, co se mu na jeho hře nejvíce zamlouvalo. Uznání však má i pro práci Jílka a jeho trenérského parťáka Jiřího Saňáka. Rozebírá při tom, zda se po nepovedeném angažmá na Letné prvně jmenovaný ještě může vyšvihnout podobným směrem.

Kariérní vzestup se v každém případě všeobecně očekává od Martina Svědíka, který naposledy dovedl Slovácko k velkému vítězství 4:1 v Plzni. Svědík se v rozhovoru pro deník Sport a server iSport.cz nechal slyšet, že by se nebál ani výzvy v podobě místa u reprezentace. Palička prozrazuje, zda se řadí k těm, kteří by se takového povýšení nebáli, nebo se naopak staví do řad expertů, podle nichž by uznávaný kouč ještě potřeboval nějaký ten mezikrok…

LIGOVÝ INSIDER s Vlastimilem Paličkou