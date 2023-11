Pravděpodobné sestavy: Sparta pořád bez Krejčího, Slavia s Bořilem

16. kolo FORTUNA:LIGY odstartuje v Malšovické aréně. Tam s Plzní zavítá bývalý kouč Hradce Králové Miroslav Koubek. Slavia se doma utká s Českými Budějovicemi, které po trenérské změně do zápasu povede už jen Tomáš Zápotočný. Víkendový program pak v epet ARENĚ uzavře souboj pražské Sparty se Zlínem. Projděte si v tradičním článku, jak by mohly vypadat sestavy všech týmů. Pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.