ONLINE + VIDEO: Hradec - Plzeň 1:0. Leibl hlavou zaskočil hosty

Fotbalisté Plzně se v 16. kole FORTUNA:LIGY představí na hřišti Hradce Králové, který neprohrál tři poslední ligová utkání. To Viktoria před reprezentační přestávkou podlehla Slovácku vysoko 1:4 a dnes má co napravovat, povede se jí to? Duel začal v 15:00. ONLINE přenos a VIDEA z klíčových momentů sledujte na iSport.cz.