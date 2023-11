Pilař proti „své“ Plzni válel, od Hejdy má monokl. Spor o dvě červené

Po jeho centru z přímého kopu padla první branka zápasu s konečným výsledkem 1:1. Jenže to byl jen malý vzorek příkoří, která si Václav Pilař, hradecký matador, nachystal pro bývalé spoluhráče. V Plzni strávil nejlepší léta, kopal tam ještě v minulé sezoně. Věděl, jak na soupeře. Až mu musel dát Lukáš Hejda najevo, že už je to na něj moc…

Přesnost přihrávek dostal nad devadesát procent, dlouhé pasy na pětasedmdesát, driblinky zvládl čtyři ze šesti. Úspěšnost všech akcí mu statistici napočítali na šedesát procent. To jsou tuze zajímavá čísla. Nezapomínejte, že Pilař rozhodně nehraje na jistotu, naopak. Nic jiného mu nezbývá - a nic jiného se od něj nečeká.

Také proti Plzni potvrdil, že po návratu domů pookřál. Bije se za barvy, v nichž vlétl do velkého fotbalu, v nové aréně je prostě doma.

Viktorii zlobil, až se to už nelíbilo kapitánu Lukáši Hejdovi. Co ti dva toho spolu prožili! V 62. minutě mezi lavičkami do někdejšího kumpána ostře zajel. Bylo z toho velké haló a také žlutá karta.

„Hejdise moc dobře znám. Musí rychle dostupovat hráče, nemá rád sprintové náběhy za obranu, radši soupeře hned dohraje. Píchnul jsem si to kolem něj a bylo to,“ popisoval Pilař. „Trefil mě,“ usmál se, pod levým okem měl navíc monokl z dalšího souboje s téměř o dvacet centimetrů vyšším sokem. „Kde má Hejdis loket, tam já hlavu,“ mávl rukou.

Odezva na žlutý souboj tím však neskončila. Plzeňané se po zápase čílili, že domácí kapitán Petr Kodeš nebyl vyloučen za šílený skluz do nohou Tomáše Chorého. „Pokud to měla být červená, tak ji měl dostat i Hejda za zákrok na Vaška,“ reagoval trenér Východočechů Václav Kotal.

Ale zpět k Pilařovi. Kotal na něm sledoval, že je pro něj sobotní duel nevšední. „Určitě to pro něj byla motivace. Viděl jsem, jak se zdravil se všemi z Plzně. Jsem rád, že mu to vyšlo, ale on podává dlouhodobě výborné výkony, jsem s ním spokojený,“ netajil kouč, který Pilaře jako první poslal do ligového zápasu. Bylo to v červenci 2010 a prťavý šikula rozhodl duel se Spartou parádní trefou na 2:1.

I to byl moment, který ho o rok později postrčil k prvnímu angažmá v Plzni, zápasům v Lize mistrů i národním mužstvu. Proto je pro něj Viktoria zásadní.

„Je to zvláštní hrát vlastně proti svým. Ale zase vám, jaké mají přednosti, jaké slabiny. Soustředil jsem se vyloženě na sebe, celý týden jsem cítil, že bychom mohli něco udělat,“ vykládal Pilař.

Povedlo se, remíza je cenná, jeho představení bylo brilantní.

„Víme, že když je Vašek zdravý, tak je to prostě výborný fotbalista - a ještě dlouho bude. Jeho zdravotní stav se stabilizoval, je připravený, trénovaný, takže znamenitý hráč,“ přikývl hostující trenér Miroslav Koubek.

Není divu, že v létě ještě zkoušel Pilaře přesvědčit, aby zůstal ve Viktorii, ale on už byl nastavený na návrat domů. Zatím se ukazuje, že to byl dobrý plán.