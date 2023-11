Vlkanova ve VIP Hradce: comeback i cizina v řešení. Problém je jeho plat

Po zápase se ve VIP nové arény potkal Adam Vlkanova s vedením „votroků“. Ještě předtím stihl dát svůj dres z utkání, červenomodré triko s číslem 88, Aleši Kobrovi, letitému masérovi černobílých.

Vazby malý velký muž rozhodně nepřetrhal.

I to je jeden z důvodu, proč je v řešení jeho dočasný návrat do klubu, v němž vyrostl. Zatím jde jen o naťukávání, ale už při něm se hovoří o hostování a spolupodílnictví Viktorie na jeho platu, který výrazně přesahuje hradecké poměry.

Před svým odchodem měl na pásce uveden základní plat kolem 100 tisíc korun, na západu Čech si podle informací deníku Sport polepšil na rovných 400 tisíc. Při případném comebacku by Hradec měl platit padesát procent jeho výplaty - plus prémie, samozřejmě.

„Adam je hráč Plzně, proto to nebudu teď komentovat,“ nenechal se po duelu zviklat Václav Kotal, trenér Hradce.

Samozřejmě, obchod ještě není domluvený. Mluví proti němu i fakt, že plzeňský šéf Adolf Šádek tuze nerad doplácí hráče poslané na hostování. Hradec je jednou z možností, ne příliš reálnou. Vlkanova myslí podle všeho spíše na cizinu, od Plzně už údajně slyšel, že si může hledat jiné angažmá.

Důvod je zřejmý. Hráč, který loni na podzim jako jeden z mála zaujal v Lize mistrů a patřil do kádru národního mužstva, strádá. Po letním příchodu Miroslava Koubka se přitom čekal opak. Vlkanova pod koučem zářil v Hradci, logicky to mělo pokračovat i ve Viktorii.

Jenže je to jinak. V lize se v Hradci teprve potřetí objevil v základní sestavě. Předtím naposledy na konci července. Z patnácti utkání naskočil osmkrát, ale jen na nuzných 256 minut. V Konferenční lize je na šesti startech a 220 minutách. Góly dal dva, jeden v Evropě, druhý v domácím poháru. A ten ho právě posunul k základní sestavě pro souboj s „votroky“. Nebyl to fakt, že jde proti „svým“.

„Ne, ne, já na tyhle fetiše moc nevěřím. Adam si řekl o místo na základě velmi slušného výkonu v Olomouci v poháru, kde na dva góly nahrál přímo a jeden připravil předfinální přihrávkou. Tam byl efektivní, hrál velmi dobře, takže šanci dostal, protože si ji zasloužil. Hrál by kdekoliv,“ objasňoval Koubek.

Zápas se však Vlkanovovi nevydařil, byl střídán (stejně jako druhé křídlo Jan Sýkora) už o poločase. Plzeň byla v první periodě horší, změny jí bezesporu pomohly.

„Cítili jsme, že to tam není ono, že jim to nejde do tvrdé a důsledné obrany, oni potřebují trošku více prostoru. Třeba Ondrovi Ševčíkovi vyhovuje, když soupeř buší a on řeší situace v zahuštěném prostředí, takže měl dobré věci. Bylo těžké se dostat přes ty atlety. S křídly nebyla spokojenost, neprosazovala se,“ netajil Koubek.

Proto Vlkanovu stáhl. Jaká bude hráčova budoucnost v Plzni?