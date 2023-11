Sparta po Zlínu: dobité baterky, signál od Krejčího i Wiesnerův zkrat

Video se připravuje ... Párty bez karambolu. Odpočatá Sparta to zvládla. Před reprezentační pauzou vypadala vyčerpaně, otráveně. Zkrátka to drhlo. Proti Zlínu (2:0) však v první půli znovu dominovala. A to především díky Veljku Birmančevičovi. Dobrou zprávou je i návrat kapitána Ladislava Krejčího. Naopak „hříšník“ Jan Kuchta se střelecky trápí, k diskuzi vybízí také zkrat Tomáše Wiesnera. Co všechno ukázal zápas Sparty před hitem proti Betisu v Evropské lize?

Pohodová generálka Na Letné zaburácel ohňostroj a odstartoval výroční party k 130 letům od založení klubu. Tahounem večírku se stal dvougólový Veljko Birmančevič. Ale nebyla to divočina. Srbský křídelník totiž českému mistrovi zařídil pohodovou generálku na hit týdne s Betisem Sevilla v Evropské lize. Při ní rudí ukázali, že přes reprezentační pauzu doplnili baterky. Vždyť v posledních zápasech to viditelně drhlo. „Nemůžu si moc stěžovat. Máme tři body, čisté konto a jsme zpátky na čele tabulky,“ pochvaloval si Priske. „Ano, reprezentační pauza nám přišla vhod. Před ní jsme vypadali unavení a teď věřím, že budeme podávat dobré výkony a ukáže se, že jsme odpočatí.“ To se ukáže už ve čtvrtek. S Betisem to bude to klíčový souboj v boji o jaro v evropském poháru… Sparta - Zlín: Birmančevič hned v úvodu perfektním koníčkem prostřelil Dostála, 1:0! Video se připravuje ...

Krejčí: návrat a aplaus Priske si při pohledu na marodku zaručeně mne ruce. Je totiž absolutně prázdná. K dispozici už je také Ladislav Krejčí. Sparťanský kapitán dostal proti Zlínu téměř půlhodinu. Letná mu aplaudovala, vítala ho zpátky. V rudém dresu do té doby naposledy vyběhnul 8. října proti Hradci Králové. „Pochopitelně je dobré ho mít zpátky, je to kapitán týmu. Je dobře, že znovu zažil atmosféru zápasu. Dává to signál, že je v boji o sestavu pro čtvrteční utkání. Poslední dva týdny trénoval intenzivně, ten poslední absolvoval náročné tréninky a zvládl to. Proto jsme ho zapojili do utkání,“ pravil Priske. Jak na tom jeho klíčový hráč skutečně je, to se teprve ukáže…

Kuchtovy rozpačité dny Ne, všechno růžové přes reprezentační pauzu ve Spartě nebylo. Trenér Priske přivítal Jana Kuchtu v tréninkovém centru na Strahově o čtyři dny dřív, než bylo původně v plánu. Důvodem bylo, že útočník letenského celku pařil v olomouckém klubu jen dva dny před zápasem národního týmu s Moldavskem. Byl vyřazen z kádru a okamžitě zamířil do Prahy. „Podporuju rozhodnutí fotbalové asociace,“ řekl Priske. S Kuchtou mluvil hned v pondělí, jeho zařazení do základní sestavy zvažoval. Ale vůbec ne kvůli dění v národním týmu. Nakonec dostal přednost před Victorem Olatunjim a Václavem Sejkem. Blýskl se fantastickou přihrávkou na Bimrančeviče. Ale góly chybí. Naposledy se trefil 8. října proti Hradci Králové. Od té doby nic. Proti Zlínu dvakrát minul. „Je to otázka individuální kvality. Honza musí hledat odpovědi u sebe, musí vědět, v jakých detailech se mohl zachovat jinak. Dá se ale říct, že i tentokrát odehrál v mnoha ohledech dobrý zápas. Jen je potřeba gól,“ komentoval Priske Kuchtovy výkony. Sparta - Zlín: Kuchta zase nepropálil Dostála, ten senzačně vychytal Wiesnera Video se připravuje ...

Trable zlínských stoperů Když tým přijede v pozici outsidera na Spartu, velké ofenzivní hody se od něj neočekávají. Naprostý základ ale je zahrát důsledně do obrany a to především od stoperů. To se ale Zlínu na Letné rozpadlo jak domeček z karet. Didiba a Černín často působili jako Pat a Mat, špatně vystupovali, padali, selhávali proti ofenzivním zbraním Sparty, špatně rozehrávali… Počínání Didiby při šanci Kuchty a dorážce Wiesnera bylo až komické. Frustrovaný Černín si pak vybil zlost na Zeleném a dostal po právu žlutou kartu. „Vůbec se mi nelíbila práce obranné pětky, nenabírali Kuchtovy náběhy. Když neděláte jednoduché věci správně, pramení z toho góly,“ řekl kouč Bronislav Červenka, kterému experiment se stoperem navíc absolutně nevyšel.