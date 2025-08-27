Olomouc - Malmö v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?
Olomouc v prvním duelu s Malmö prohrála vysoko 0:3 a domácí odveta se jeví jako pouhá formalita, po níž se Hanáci přesunou do Konferenční ligy. Přesto se tým trenéra Janotky nevzdává a pokusí se zaskočit favorita. Zápas začíná na Andrově stadionu ve čtvrtek v 18:30. Kde sledovat Olomouc – Malmö živě?
Vše o utkání Sigma Olomouc vs. Malmö FF
Datum a čas: čtvrtek 28. srpna, 18:30
Místo konání: Andrův stadion, Olomouc
Play off: Evropské ligy
Rozhodčí: Radu Petrescu (Rumunsko)
TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Olomouc - Malmö živě v TV?
Jak si povedou Hanáci v odvetném duelu play off o Evropskou ligu můžete sledovat na Nova Sport 5. Utkání Olomouc vs. Malmö začíná od 18:30.
K dispozici budou i streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Olomouc vs. Malmö začíná 28. srpna ve 18:30.
Jak naladit Nova Sport 5?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč (pro zákazníky O2)
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
59 Kč (cena platí na první měsíc)
Skylink
Kombi+
298 Kč (cena za první 3 měsíce)
Telly
Střední
Velký
260 Kč (cena za první 3 měsíce)
Olomouc v evropských pohárech 2025/26
Olomouc se po vítězství v MOL Cupu kvalifikovala do play off Evropské ligy a má podzimní účast v evropských pohárech jistou. V prvním duelu s Malmö bohužel prohrála vysoko 0:3.
Evropská liga
Play off
1. zápas: Malmö - Olomouc 3:0
2. zápas: Olomouc - Malmö, 28. 8., 18:30
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Hned tři kluby už mají jistotu účasti v evropských pohárech. Slavia Praha se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň si zahraje Evropskou ligu. Posledním týmem je Sigma Olomouc, která nastoupí ve čtvrtém předkole Evropské ligy a následně bude nejspíše pokračovat v Konferenční lize.
Další dva celky bojující o pohárovou Evropu jsou Baník Ostrava v play-off Konferenční ligy a také Sparta, která usiluje o účast ve stejné soutěži.
Tým
Soutěž
Fáze
Zápasy
Slavia Praha
Liga mistrů
Ligová fáze
1. zápas: Slavia
2. zápas: Slavia
3. zápas: Slavia
4. zápas: Slavia
5. zápas: Slavia
6. zápas: Slavia
7. zápas: Slavia
8. zápas: Slavia
Viktoria Plzeň
Liga mistrů
2. předkolo
1. zápas: Plzeň - Servette 0:1
2. zápas: Servette - Plzeň 1:3
3. předkolo
1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0
2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1
Evropská liga
1. zápas: Plzeň
2. zápas: Plzeň
3. zápas: Plzeň
4. zápas: Plzeň
5. zápas: Plzeň
6. zápas: Plzeň
7. zápas: Plzeň
8. zápas: Plzeň
Sigma Olomouc
Evropská liga
4. předkolo
1. zápas: Malmö - Olomouc 3:0
2. zápas: Olomouc - Malmö, 28. 8., 18:30
Baník Ostrava
Evropská liga
2. předkolo
1. zápas: Baník - Legia 2:2
2. zápas: Legia - Baník 2:1
Konferenční liga
3. předkolo
1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3
4. předkolo
1. zápas: Celje - Baník 1:0
Sparta Praha
Konferenční liga
2. předkolo
1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1
2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0
3. předkolo
1. zápas: Sparta - Ararat 4:1
4. předkolo
1. zápas: Sparta - Riga 2:0