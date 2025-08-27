Předplatné

Olomouc - Malmö v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?

Kde sledovat utkání Olomouc - Malmö v televizi?
Otakar Plzák
Evropská liga
Olomouc v prvním duelu s Malmö prohrála vysoko 0:3 a domácí odveta se jeví jako pouhá formalita, po níž se Hanáci přesunou do Konferenční ligy. Přesto se tým trenéra Janotky nevzdává a pokusí se zaskočit favorita. Zápas začíná na Andrově stadionu ve čtvrtek v 18:30. Kde sledovat Olomouc – Malmö živě?

Vše o utkání Sigma Olomouc vs. Malmö FF

Datum a čas: čtvrtek 28. srpna, 18:30

Místo konání: Andrův stadion, Olomouc

Play off: Evropské ligy

Rozhodčí: Radu Petrescu (Rumunsko)

TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Olomouc - Malmö živě v TV?

Jak si povedou Hanáci v odvetném duelu play off o Evropskou ligu můžete sledovat na Nova Sport 5. Utkání Olomouc vs. Malmö začíná od 18:30.

K dispozici budou i streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Olomouc vs. Malmö začíná 28. srpna ve 18:30.

Jak naladit Nova Sport 5?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2) 

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

59 Kč (cena platí na první měsíc)

Skylink

Kombi+

298 Kč (cena za první 3 měsíce)

Telly

Střední

Velký

260 Kč (cena za první 3 měsíce)

Olomouc v evropských pohárech 2025/26

Olomouc se po vítězství v MOL Cupu kvalifikovala do play off Evropské ligy a má podzimní účast v evropských pohárech jistou. V prvním duelu s Malmö bohužel prohrála vysoko 0:3.

Evropská liga

Play off

1. zápas: Malmö - Olomouc 3:0

2. zápas: Olomouc - Malmö, 28. 8., 18:30

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Hned tři kluby už mají jistotu účasti v evropských pohárech. Slavia Praha se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň si zahraje Evropskou ligu. Posledním týmem je Sigma Olomouc, která nastoupí ve čtvrtém předkole Evropské ligy a následně bude nejspíše pokračovat v Konferenční lize.

Další dva celky bojující o pohárovou Evropu jsou Baník Ostrava v play-off Konferenční ligy a také Sparta, která usiluje o účast ve stejné soutěži.

Tým

Soutěž

Fáze

Zápasy

Slavia Praha

Liga mistrů

Ligová fáze

1. zápas: Slavia

2. zápas: Slavia

3. zápas: Slavia

4. zápas: Slavia

5. zápas: Slavia

6. zápas: Slavia

7. zápas: Slavia

8. zápas: Slavia

Viktoria Plzeň

Liga mistrů

2. předkolo

1. zápas: Plzeň - Servette 0:1

2. zápas: Servette - Plzeň 1:3

 

 

3. předkolo

1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0

2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1

 

Evropská liga

 

1. zápas: Plzeň

2. zápas: Plzeň

3. zápas: Plzeň

4. zápas: Plzeň

5. zápas: Plzeň

6. zápas: Plzeň

7. zápas: Plzeň

8. zápas: Plzeň

Sigma Olomouc

Evropská liga

4. předkolo

1. zápas: MalmöOlomouc 3:0

2. zápas: Olomouc - Malmö, 28. 8., 18:30

Baník Ostrava

Evropská liga

2. předkolo

1. zápas: Baník - Legia 2:2

2. zápas: Legia - Baník 2:1

 

Konferenční liga

3. předkolo

1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3

2. zápas: Aus. Vídeň - Baník 1:1

 

 

4. předkolo

1. zápas: Celje - Baník 1:0

2. zápas: Baník - Celje, 28. 8., 20:00

Sparta Praha

Konferenční liga

2. předkolo

1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1

2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0

 

 

3. předkolo

1. zápas: Sparta - Ararat 4:1

2. zápas: Ararat - Sparta 1:2

 

 

4. předkolo

1. zápas: Sparta - Riga 2:0

2. zápas: Riga - Sparta, 27. 8., 18:45

