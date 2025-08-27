Na FAČR by se mohl vrátit Psotka. Mluvil s Trundou, role technického ředitele se ale změní
Nové jméno se objevilo při hledání technického ředitele fotbalové asociace. Tedy vlastně staronové. Zní totiž Zdeněk Psotka a patří muži, jenž v téhle funkci už jednou úřadoval. Poté, co ji musel uvolnit Erich Brabec, agendu dočasně převzal místopředseda FAČR Zdeněk Grygera. Psotka už byl na Strahově na „pohovoru“ s šéfem českého fotbalu Davidem Trundou. I když nebyl jediný. „Probíhají jednání s různými kandidáty, s panem Psotkou jsme se setkali také,“ uvedl Trunda na dotaz iSportu.
Dvakrát do stejné řeky? Jak se to vezme, možná spíš do trochu jiného proudu... Ale popořádku. Někdejší sportovní ředitel Viktorie Plzeň Psotka nastoupil na asociaci poprvé za předsedy Petra Fouska v červnu 2022. Už na začátku července následujícího roku ovšem skončil a hned se přesunul na pozici sportovního ředitele brněnské Zbrojovky. Fousek oficiálně prezentoval zájem ho udržet a jeho odchod vykládal jako důsledek zájmu jihomoravského klubu. Za přesunem nicméně měla stát Psotkova nespokojenost s náplní své funkce, respektive s možnostmi prosazovat vytyčené záměry a projekty.
Psotkovým nástupcem se stal Brabec, jenž byl do té doby šéfem ženského úseku. Po výměně vedení FAČR dané květnovými volbami nicméně vše směřovalo k jeho konci. „Chtěli bychom se s naším vstupem do výkonného výboru pobavit o koncepci sportu, zjišťovali jsme, jak sektor funguje. Viděli jsme výhrady, proto jsme se rozhodli pro odvolání pana Brabce,“ prohlásil Trunda, jenž se pak musel s dosavadním technickým ředitelem domluvit na veškerých náležitostech okamžitého odchodu. „Připravíme výběrové řízení. Otevřeme ho českým i zahraničním zájemcům,“ dodal předseda FAČR.
V jednu chvíli to vypadalo, že už se chytá nástup výkonného ředitele druholigového Táborska Martina Vozábala, s nímž mluvil člen výkonného výboru asociace Jaroslav Tvrdík a veřejně obhajoval jeho kvality. Na to však nedošlo. Schůzka proběhla s Romanem Pivarníkem, jenž stejnou funkci zastává na Slovenském fotbalovém svazu, ale bez konkrétního závěru. Kromě toho se hovořilo o nynějším plzeňském sportovním šéfovi Danielu Kolářovi, ten však prý funkcionářskému stěhování nakloněn nebyl. V opačném případě by si západočeský klub vedený dalším vlivným členem fotbalové vlády Adolfem Šádkem mohl připsat další personální zářez na pažbě.
Kruh se začíná uzavírat zpátky k Psotkovi, jenž mezitím loni v září v Brně skončil. Jeho výhodou je, že na rozdíl od jiných by nešel do neznámého prostředí. Setkání s ním Trunda potvrdil, ovšem s odkazem i na další adepty. Stejně jako dříve také naznačil, že by se náplň práce technického ředitele (a možná i název této funkce) měla změnit. „V dlouhodobém horizontu se bavíme o tom, jak tuto pozici s jasně vymezenými kompetencemi nastavit,“ říká bez dalších podrobností.
Souviset to může s personálními změnami na Strahově, především s angažováním Pavla Nedvěda coby generálního manažera reprezentací, a také působením Grygery. Lze očekávat, že by se Psotka (pokud by byl opravdu jmenován) zaměřil na výkonnostní fotbal. Jinými slovy: nebyl by garantem celkového sportovního rozvoje pod fotbalovou asociací, včetně přesahu k reprezentaci a dalším oblastem svěřeným příslušným manažerům.
Na asociaci vědí, že nastavení požadovaného směru nepřijde přes noc. „Reforma sportovního úseku je gigantická práce. Nejdříve se musíme politicky shodnout na tom, co budeme dělat. A pak najdeme člověka, který to provede. Bude to nejsložitější výzva toho výboru a my se na ni chceme připravit,“ říká člen výkonného výboru Jaroslav Tvrdík.