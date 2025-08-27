Předplatné

West Ham v agónii: protesty, hádka hvězdy i chybějící posily. Odchod kouče i Součka?

Bartoloměj Černík
Anglie - Premier League
El Hadji Malick Diouf vstoupil do svého anglického angažmá rozpačitě, ale ne úplně svou vinou. Celý West Ham, na jehož nabídku Senegalec nakonec kývl, je totiž v agónii. Po třech prohrách ve třech zápasech se nahlas mluví o tom, že kouč Graham Potter má poslední šanci situaci zvrátit, stejně tak o odchodu Tomáše Součka. Dusno ale není jen u něj. Fanoušci chystají protesty proti vedení a během poslední prohry 2:3 s Wolves se pohádali i s ikonou klubu Jarrodem Bowenem.

Další hořká pilulka a velice brzké vyřazení z Anglického ligového poháru. Zdrcení hráči West Hamu šli po utkání ve Wolverhamptonu poděkovat svým příznivcům, kteří je přijeli podpořit, když v tom se hvězdný Jarrod Bowen od skupinky utrhl a zamířil k fanouškovi. Reagoval na něco, co zaznělo z tribun, divoce se k divákovi hrnul, ale přelézt reklamní bannery mu zabránili spoluhráči.

„Omlouvám se fanouškům za svou reakci. Jsem někým, kdo vždy bude na hřišti bojovat naplno, ale musím jít lepším příkladem. Miluji klub a jeho fanoušky. Procházíme si těžkými časy, ale uvidíme se v neděli!“ napsal pak osmadvacetiletý útočník na svůj Instagram.

Ano, těžké časy. Situace z Wolverhamptonu podtrhuje, jak na tom West Ham momentálně je (pro upřesnění – 3 zápasy, 3 prohry a 11 obdržených gólů). A fanouškům dochází trpělivost. Poprvé znatelně reflektovali svou zlost směrem k hráči, dosud to schytávalo hlavně vedení klubu.

Fanoušci chystají protesty

Příznivci „Kladivářů“ dokonce už kontaktovali policii, aby ji informovali, že chystají v ulicích východního Londýna masivní protesty. A když se řekne vedení, terčem hněvu bude i spolumajitel Daniel Křetinský. Dalšími „viníky“ mají být dle fanoušků majoritní akcionář David Sullivan a viceprezidentka Karren Brady.

Proč oni? West Ham má za sebou nepovedený rok a navíc má finanční problémy. V zákulisí se proslýchá, že v prosinci zveřejní klub za účetní rok obří ztrátu, a proto zatím na přestupovém poli působí jako zaseknutý v bahně. Vše trvá, vždyť samotné vyjednávání o El Hadjim Malicku Dioufovi ze Slavie trvalo několik týdnů a anglická strana řešila každý milion.

Senegalce následoval jen stoper Todibo, zatím silně nepřesvědčivý brankář Hermansen, a dva volní hráči Walker-Peters a Wilson. Poslední jmenovaný je navíc pro fanoušky kontroverzní osobou, před pár lety se vysmíval vítězství Součka a spol. v Konferenční lize, není tak divu, že jsou rozpačití. Volají po posilách, především záložnících.

Sestup by v kombinaci se špatnou finanční situací mohl být přímo pohromou. Jistě, jsou odehrána jen dvě kola Premier League a pohár, ale West Ham na hřišti nevypadal vůbec zdravě. A co víc? Nováčci soutěže, tedy tradičně hlavní kandidáti na sestup, mají už své první výhry a vypadají jako konkurenceschopné mančafty. To ohrožuje jak „Kladiváře“, tak dle mnohých expertů třeba Wolves. Vzájemný střet dvou nejhorších ligových celků ukázal, že „Vlci“ jsou na tom přeci jen o něco lépe.

Potter a Souček na odchodu?

„Ale náš výkon už byl mnohem blíž tomu, jak bychom chtěli hrát,“ ujistil kouč Graham Potter. V příštím kole (na hřišti Nottinghamu Forest) ale potřebuje především výsledek. Podle webu TBR Sport, který má ohledně dění v londýnském klubu většinou vysoce důvěryhodné zdroje (jako první ohlásil propuštění kouče Lopeteguiho), měl dostat kouč ještě na začátku týdne ultimátum: „Máš dva zápasy na to, abys situaci změnil.“ První nezvládl… Informace i z dalších anglických médií mluví o enormním tlaku.

Kdyby byly informace pravdivé, Potter by se mohl stát jedním z nejrychleji vyhozených trenérů po startu sezony Premier League v novém tisíciletí. Klidně je ale možné, že dřív bude pryč Tomáš Souček. Toho lanaří do Evertonu jeho bývalý kouč David Moyes. Potter nedával Součkovi dostatečnou minutáž, a i když se záložník trefil v úterý proti Wolves, jeho transfer se podle insidera Graema Bailleyho ve vedení klubu intenzivně řeší. Jasná shoda napříč vedením však není.

Místo své klasické helikoptéry se český reprezentant fanouškům v úterý v rámci gólové oslavy poklonil. Naznačil tak, že potápějící se loď opouští?

Nejrychleji vyhození kouči v historii Premier League (od startu sezony)

 

Trenér

Klub

 

Dní od začátku

Paul Sturrock

Southampton

04/05

9

Peter Reid

Man. City

93/94

12

Kenny Dalglish

Newcastle

98/99

12

Christian Gross

Tottenham

98/99

21

Ruud Gullit

Newcastle

99/00

21

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal22006:06
2Tottenham22005:06
3Liverpool22007:46
4Chelsea21105:14
5Nottingham Forest21104:24
6Manchester City21014:23
7Sunderland21013:23
8Everton21012:13
9Bournemouth21013:43
10Brentford21012:33
10Burnley21012:33
12Leeds21011:53
13Fulham20202:22
14Crystal Palace20201:12
15Newcastle20112:31
16Aston Villa20110:11
17Manchester Utd.20111:21
18Brighton20111:31
19Wolves20020:50
20West Ham20021:80
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
