Slovácko má (zase) šťávu! Svědík inovoval sestavu, stálice na lavičce

Je to v podstatě revoluční změna. Vedle nezdolného kapitána Michala Kadlece už nenastupuje Stanislav Hofmann, nýbrž Vlastimil Daníček. „Dáňa je v některých aspektech hry lepší,“ uvedl kouč Martin Svědík, jenž zároveň po letech roztrhl sehrané duo střeďáků Havlík–Daníček. Výsledek? Z vysunutého Marka Havlíka je nejlepší střelec týmu s reprezentační fazonou a z jeho věrného parťáka výborný stoper.

K inovaci základní sestavy sáhl Svědík už v průběhu podzimu. Zatím posledním výrazným krokem je posazení zkušeného zadáka Hofmanna. Kreativního leváka Havlíka posunul trenér dopředu už dřív. Když viděl, že se na „šestce“ trápí, neposadil ho mezi náhradníky, ale dal mu větší volnost dopředu. „Když jsem hrál níž, moc mi to nešlo. Nedařilo se mi starat se o rozehrávku, kazil jsem hodně míčů. Probrali jsme to a trenér mě posunul výš. Sedlo mi to a pomohlo. Teď se dostávám ke střelám, mám víc šancí,“ vnímá šikula, který hraje v Uherském Hradišti celou seniorskou kariéru.

Aktuálně je osmadvacetiletý záložník na šesti trefách, což je jeho osobní rekord. Proti Ostravě zakroutil famózně balon levačkou do šibenice, do sítě putoval odrazem o tyč. „Když jsem se na to díval, nejdřív jsem si říkal, že to letí nad,“ přiznal Havlík.

„Určitě má reprezentační formu. Ale další sraz je někdy v březnu a Mára si ji musí udržet. Když jsme ho posunuli výš, dokazuje, že umí dát gól, připravit šanci. A je nesmírně pracovitý, což je skvělé třeba v presinku. Je to chytrý a pro Slovácko velmi důležitý hráč,“ řekl kouč.

V posledních dvou zápasech přišly od Svědíkovy party velké věci. Výhra 4:1 v Plzni ukázala, že změny fungují, duel s Baníkem (2:0) na to dal razítko. Daníček s Havlíkem patřili na svých pozicích k nejlepším, šlapali i borci na dalších postech. V jedenáctce jste nenašli slabý článek, pouze pravý bek Petr Reinberk měl v prvním poločase problémy s bráněním rychlého Tanka a s přesností přihrávek. S výborným výkonem mužstva se nakonec svezl i on.

Podstatná je také výměna hroťáků. Místo neefektivního mladíka Filipa Vechety trápí obrany svéráz Rigino Cicilia. Na jeho futsalový styl, kdy stojí nad míčem, tělem si drží na zádech obránce a posunuje balon do stran, absolutně nedokázali obránce Baníku reagovat. „Chvíli mu opět trvalo, než se rozjel, ale pak byl taky ohromně platný,“ poukázal Svědík. Nizozemského útočníka původem z ostrova Curacao pochválil rovněž Havlík. „Je velká pomoc pro tým, že Regi dlouhé míče od stoperů udrží,“ ocenil. Do základu se prodral i sprinter Pavel Juroška, nastupující generace.

Slovácko vyskočilo na třetí místo, po dohrávce Mladá Boleslav–Plzeň (6. prosince) může spadnout níž. I tak je jasné, že se přes zimu udrží na místě, které ho opravňuje znovu atakovat pohárové příčky. V posledním půlroce kapitána Kadlece a nejspíš i trenéra Svědíka. „Trošku jsme omladili a někteří klíčoví hráči podávají daleko lepší výkony,“ vystihl kouč.

Koho měl na mysli? Kromě Havlíka například oživeného Michala Trávníka. „Dospěl na notu, kterou od něj chci,“ potvrdil Svědík. „Víme, co v něm je, jen na to potřeboval chvíli času. Minulá sezona byla i pro něj strašně těžká. Přišel do pohárové sezony, neměl letní přípravu.“

Slovácko je prostě reálně ve hře o historický bronz. Potvrdí ambice v sobotu v Olomouci?