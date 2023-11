Sejk s Olatunjim (ne)tlačí na útok. Je vlastně Kuchtova pozice v ohrožení?

Může se vlastně obávat Jan Kuchta o místo na hrotu sparťanského útoku? V jednu chvíli na něj tlačil Victor Olatunji, ale to už je pár týdnů stará vesta. Nigerijec sletěl s formou do podprůměru a příliš neválí ani další adept na post číslo 9 Václav Sejk.

Ve druhé lize rozhodně nezapadá. Jedenadvacetiletý Tomáš Schánělec se trefil při patnácti startech sedmkrát, což není číslo k zahození. V prvním mančaftu však – zatím – šance nedostává. Na podzim se v lize neobjevil ani jednou. Jen dvakrát dostal šanci v poháru, celkem odehrál devětadvacet minut.

Na Jana Kuchtu by měli dotírat jiní borci. Jak se jim na podzim vede?

Václav Sejk

V létě se nechal slyšet, že by ho rozhodně neuspokojovala pozice střídajícího, zkrátka náhradníka. Po návratu z Jablonce si nakonec místo v kádru vybojoval, ale to, o čem mluvil, se mu událo.

Kapitán reprezentace do jedenadvaceti let je v druhém sledu hráčů, v lize byl v základní sestavě jen jednou – a to v Jablonci, kde Brian Priske nechal před odvetou předkola Ligy mistrů s Kodaní sedět prakticky všechny opory.

Jedenadvactiletý forvard dostává větší šanci prakticky jen v domácím poháru, v něm také (na Bohemians) vstřelil jedinou podzimní klubovou branku. „Bojoval s tím, že neměl tolik minut, kolik by chtěl. Proti Bohemians ale udělal to, co jsme po něm my trenéři chtěli,“ chválil ho kouč. „Myslím, že se to zvedá,“ radoval se i sám hráč.

Od té doby však za Spartu naskočil jen na necelou půlhodinu na stadionu Rangers, další tři utkání odseděl kompletně na lavici.

Václav Sejk Liga

Zápasy: 11

Minuty: 313

Góly: 0

Asistence: 0

Střely/na bránu: 5/40 %

xG (očekávané góly)/na zápas: 0,78/0,22

Přihrávky na zápas/úspěšné: 14,66/80,4 %

Souboje na zápas/úspěšné: 20,13/28,6 %

Vzdušné souboje na zápas/úspěšné: 4,03/35,7 %

Driblinky na zápas/úspěšné: 1,73/50 %

Ztráty na zápas/na vlastní polovině: 7,48/34,6 % Evropské poháry

2 zápasy, 52 minut Domácí pohár

2 zápasy, 168 minut, 1 gól

Victor Olatunji

Na přelomu září a října se zdálo, že by mohl vystrnadit Jana Kuchtu buď ze sestavy, nebo na křídlo. V derby naskočil do základu, pak také v Hradci Králové, kde však byl pro mnohé diskutabilně vyloučen.

Od té chvíle se dostal do startovací jedenáctky jen v poháru na Bohemians a také na Rangers, kdy však byl vystřídán už v poločasové přestávce, protože vskutku nehrál dobře. Jinak sbírá drobky, Kuchta se pevně usadil zpět na středové pozici. Olatunji navíc za toto období nezapsal branku ani asistenci.

„Musí ještě nabrat více sebevědomí. Na tréninku pracuje tvrdě, ale potřebuje víc kvality v zakončení. S čím jsem spokojený, je, jak plní úkoly v ofenzivě i defenzivě,“ hodnotil ho trenér Priske. „Já vždycky váhám, kdo bude hrát. Máme dobré útočníky jako Olatunjiho nebo Sejka. Když skládám základní sestavu, tak mi záleží jen na tom, aby to bylo nejlepší řešení pro Spartu,“ pronesl kouč.

V tuto chvíli je to pro něj jméno Kuchta.