Kotrba: Chorý na psychologa. Repre přeju Koubkovi, z cizinců jen Priske

Do druhé poloviny základní části vstoupila FORTUNA:LIGA, ovšem rezonuje v ní dění v reprezentační přestávce, konkrétně převratné události v národním týmu. Vždyť se rozjíždí hledání nástupce Jaroslava Šilhavého a o třech klubových trenérech – Jindřichu Trpišovském, Martinu Svědíkovi a Miroslavu Koubkovi – se spekulovalo či nadále spekuluje jako o novém šéfovi nejprestižnější lavičky v Česku (pokud to ještě platí...). To je také hlavní téma dalšího dílu videomagazínu a podcastu LIGOVÝ INSIDER, jehož hostem je zkušený kouč Jiří Kotrba. „Martin Svědík má ještě čas, Jindra Trpišovský ani nebude chtít utíkat ze Slavie a Mírovi Koubkovi bych to hrozně přál,“ říká o možných kandidátech. Vedle toho se věnuje „divočině“ v Českých Budějovicích či dalšímu zkratu plzeňského útočníka Tomáše Chorého.

Pokud jde o nového reprezentačního trenéra, mistr ligy a osmifinalista Ligy mistrů se Spartou přichází ještě s jedním jménem mimo české ligy, jež by však mohlo figurovat u národního týmu s jedním z výše zmíněných. V případě architekta úspěchů Slovácka Svědíka by se podle Kotrby nabízel jeden mezikrok, ovšem ne nezbytně v podobě přesunu do pražských „S“ či Plzně. Právě boss Viktorie a rovněž člen pětičlenné pracovní komise fotbalové asociace hledající muže pro reprezentaci Adolf Šádek přitom může rozjet velkou hru: pustit Strahovu Koubka a Svědíka přetáhnout na západ Čech. „Já bych téhle situace taky využil,“ netají Kotrba a odpovídá i na otázku, zda by nešlo o upřednostnění klubových zájmů nad reprezentačními, respektive i v dalších směrech střet zájmů.

Na rozdíl od mnoha svých kolegů by při tom Kotrbu nepohoršilo ani to, kdyby na českou lavičku usedl expert z ciziny, jako je to běžné jinde. Na druhé straně má jasná kritéria pro to, kdo by jím mohl být, a v současnosti mu vychází v tomto ohledu pouze jeden teoretický kandidát: „Kdybych měl vybrat zahraničního trenéra, tak jedině toho sparťanského,“ jmenuje Briana Priskeho a vysvětluje, co ho k tomu vede.

Z dalších témat se Kotrba obšírněji věnuje dění v Českých Budějovicích, kde působil jako trenér i sportovní ředitel a s místním prostředím je pevně spjatý. I on však kroutí hlavou nad tím, co se na jihu Čech děje. Zvlášť rozebírá specifické rovnocenné trenérské „partnerství“ Tomáše Zápotočného a Marka Nikla, které kluboví šéfové roztrhli podivně minulý čtvrtek – tedy až po reprezentační přestávce a dva dny před utkáním na Slavii. „Některá rozhodnutí u nás doma jsou pro mě nepochopitelná,“ říká Kotrba a řeší krom jiného to, zda neměl Zápotočný z vlastního rozhodnutí odejít s Niklem. „Je ostuda, že jsou Budějovice poslední,“ uzavírá.

LIGOVÝ INSIDER s Jiřím Kotrbou

Proč je Jindřich Trpišovský „zabarikádovaný“ ve Slavii?

Jakou motivaci nyní hlavně má?

Co z toho, co má slávistický trenér, chybí Pavlu Vrbovi?

Má Martin Svědík nejvyšší čas opustit Slovácko?

Jak brát to, že si o národní tým vlastně řekl?

Proč by role reprezentačního kouče slušela Miroslavu Koubkovi?

Poslal by Kotrba do základní sestavy Sparty „hříšníka“ Jana Kuchtu?

AKCE KOLA: Jak České Budějovice nachytaly Slavii po jejím rohu

Měl pravdu Tomáš Zápotočný, že jeho hráči byli v Edenu „biti“?

Proč Kotrba nemá sympatie pro českobudějovickou hru a proč nepřináší výsledky?

Jaký hlavní problém jeho bývalý klub sráží?

Jak to mohlo fungovat ve dvojici s Markem Niklem?

HLÁŠKY KOLA: Když hráč zlomí trenérovi nos, na sněhu válí Zmrzlý a Chorý není nesmrtelný

Jak měl rozhodčí vyřešit ostrý faul na Tomáše Chorého?

Jde nějak vysvětlit jeho další „hlavičku“ do protihráče?

Co by s tímhle zlozvykem měl dělat?

Má kvality na to, aby hrál trvale za národní tým?