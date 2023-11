Miliony pro ligové kluby za práva: 432 v kapse. A částka ještě není konečná

Bylo to výjimečně poklidné zasedání Ligového grémia. A to nikoli proto, že Vánoce přicházejí. Kluby první a druhé ligy si spokojeně odsouhlasily výsledky tendru na prodej audiovizuálních práv v souhrnné ceně 432,2 milionů korun za každý rok pětileté smlouvy platné od sezony 2024/25. Což zdaleka není konečná částka, kterou si mezi sebou v příštích pěti letech profesionální fotbal rozdělí.

Až teď je to oficiální. Dvaatřicet ligových klubů si odkleplo výrazné navýšení prostředků. To mu přinesl nedávný tendr, kterého se zúčastnilo celkem třináct zájemců. Dosavadních 150 milionů korun se podaří překonat trojnásobně.

Hlasovalo se postupně, a to takto:

Přímé přenosy nejvyšší soutěže pro společnost O2 TV za cenu 302 milionů korun. Schváleno jednomyslně.

Betting streaming rights, tedy přímé přenosy ve snížení kvalitě pro potřeby sázkových kanceláří, pro sázkovou kancelář Betano za 109 milionů korun. Schváleno jednomyslně.

Přímé přenosy druhé nejvyšší soutěže pro společnost Pragosport za 1,2 milionu korun. Schváleno jednomyslně. V tomto případě platí, že firma svá práva přeprodá některému z vysilatelů, klidně i více z nich. Může to být Česká televize, A11 TV, Sportotal… Povinností je nabídnout fanouškům nejméně jedno utkání z kola.

Při zasedání Ligového grémia nedošlo na žádné třenice, byť zákulisní informace hovořily o tom, že vrchní slávista Jaroslav Tvrdík, hlavní tahoun výběrového řízení, si neodpustí komentář na adresu Dušana Svobody, ligového předsedy. Ten totiž historicky nebyl příznivcem tendru.

„Dneska to má úroveň, to jsem už dlouho neviděl,“ pochvaloval si během jednání Miroslav Pelta.

Souhrnná hodnota tedy činí 432,2 milionů korun. Fakticky je to však už nyní více o desítky milionů, protože vítěz tendru pro nejvyšší soutěž se zároveň zavázal hradit náklady na provozování systému VAR včetně zavedení kalibrované čáry.

„Nečekal jsem až tak dobrý výsledek, jsme příjemně překvapeni,“ přiznal Dušan Svoboda. „Co nám v tendru hodně pomohlo, je velmi intenzivní konkurenční prostředí mezi sázkovkami, což ovlivnil vstup společnosti Betano na trh.“

A bude ještě lépe.

V únoru či březnu bude vyhlášeno další výběrové řízení, a to na prodej práv ve čtyřech kategoriích:

- na ligové highlighty, tedy sestřihy vybraných okamžiků ze všech utkání

- na vysílací práva do zahraničí

- na betting streaming rights do zahraničí

- na audio, tedy rozhlasová práva.

Kolik za to liga dostane? To se nedá říct, záleží na nabídkách zájemců, ovšem optimistické odhady mluví až o sedmdesáti milionech. „Chtěli bychom atakovat celkovou hranici 500 milionů korun.“ říká Dan Hajný, marketingový obchodní ředitel LFA.

Navíc platí, že ve stejném okamžiku, tedy se startem sezony 2024/25 vstoupí do života nová smlouva s titulárním partnerem. Tím je nyní sázkovka Fortuna, proto FORTUNA:LIGA. Ta za každý rok dává klubům 80 milionů korun.

Také o tom, kdo to bude napříště, rozhodne tendr vypsaný v únoru či březnu. Proslýchá se, že o této roli uvažují i jiné subjekty než pouze sázkovky, ty však zároveň zůstávají největšími favority. Ať už Fortuna, Betano či Tipsport. Uvažovat by se mohlo třeba takto: Betano, nový držitel streamingových práv, by zapojení svého jména do názvu ligy získal mimořádně zajímavou kombinaci. A Tipsport ani Fortuna mu to určitě nebudou chtít dopřát.

Jinými slovy, i tady se díky konkurenčnímu soupeření očekává navýšení. Ke sto milionům třeba i výš.

Celkem by se tak liga mohla dočkat ročního příjmu kolem 600 milionů, což znamená za pět let smlouvy tři miliardy korun. Pro srovnání, dosud platila rovnice 5 krát 230 milionů, tedy 1,15 miliardy.

Kluby v Česku si peníze z práv nedělí úplně rovným dílem, o rozdílech rozhoduje dosažené umístění. Odlišnosti však nejsou zásadní. I v tom však může dojít ke změně. „Zatím tu je disproporce na základě sportovních výsledků. Jak to bude do budoucna, nebylo zatím rozhodnuto,“ říká Dušan Svoboda.

Dá se však čekat, že „někdy příště“ dojde ke zohlednění více faktorů, třeba návštěvnosti na stadionech. Velké kluby by si tak polepšily, ovšem i přesto budou ti menší brát nejméně dvakrát tolik co doposud.