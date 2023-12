Sněhové kolo ligy: nové termíny pro zápasy v Ďolíčku i v Budějovicích

Počasí fotbalu nepřálo. V 17. kole FORTUNA:LIGY se nakonec kvůli vydatnému sněžení zrušilo šest z osmi zápasů. V sobotu se hrálo jen v Olomouci a trávník po zápase se Slováckem to pořádně odnesl. V neděli zůstal v programu duel Sparty v Pardubicích. Jinde jsou ale hodně rádi, že nemají po víkendu hřiště v dezolátním stavu a také, že se na podmáčeném terénu nikdo nezranil. Projděte si přehledně, jak a kdy se zápasy odkládaly. Sledujte také aktualizované informace o náhradních termínech, v úterý LFA oznámila nová data pro tři přesunuté duely.

České Budějovice – Hradec Králové

Původní termín: sobota v 15.00

Kdy došlo k odložení: v pátek ve 13.00

Nový termín: středa 13. prosince v 17.00

Čtvrteční intenzivní sněžení, které pokračovalo i v pátek, znemožnilo připravit hřiště na Střeleckém ostrově do provozuschopného stavu navzdory zapnutému systému vytápění. Zápas se odložil už v pátek krátce po poledni, především na základě nepříznivé předpovědi počasí.

Mladá Boleslav – Karviná

Původní termín: sobota v 15.00

Kdy došlo k odložení: sobota v 11.00

Nový termín: středa 13. prosince 17.00

V Lokotrans aréně nebyla situace tak kritická jako v Českých Budějovicích, nicméně silné sněžení během páteční noci pokrylo hřiště hustou vrstvou sněhu. Trávník byl navíc podmáčený, proto došlo k odložení zápasu čtyři hodiny před jeho výkopem.

Jablonec – Teplice

Původní termín: sobota v 15.00

Kdy došlo k odložení: sobota v 9.45

Nový termín: středa 6. prosince v 17.00

Také na Střelnici v sobotu ráno ležela na hřišti silná sněhová pokrývka. Stav hrací plochy zkontroloval hlavní rozhodčí Tomáš Batík a označil ji za nezpůsobilou ke hře. Domácí klub pro realizaci utkání udělal vše potřebné včetně plně spuštěného systému vytápění.

Bohemians – Liberec

Původní termín: sobota v 18.00

Kdy došlo k odložení: sobota v 11.00

Nový termín: středa 13. prosince v 18.00

Klokani se ze všech sil snažili připravit hrací plochu do příznivého stavu. Proti Liberci chtěli nastoupit, ale už v pátek pozdě večer bylo vysoce pravděpodobné, že se tak nestane. V Ďolíčku si sice poradili s přívalem sněhu, ale problémem se stala voda. O nezpůsobilosti terénu rozhodl na inspekční návštěvě výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

Baník – Plzeň

Původní termín: neděle v 15.00

Kdy došlo k odložení: sobota v 12.45

Nový termín: dosud neznámý

Už od sobotního rána šly z Ostravy zprávy, že hřiště je zasněžené a také silně podmáčené. A pokud by došlo k odehrání utkání, zdraví hráčů by bylo vážně ohroženo a ještě by významně hrozila nevratná likvidace hrací plochy. Odložení utkání s denním předstihem bylo pouhou formalitou.

Zlín – Slavia

Původní termín: neděle 18.00

Kdy došlo k odložení: neděle 11:00

Nový termín: dosud neznámý (pravděpodobně 20.12., kluby budou jednat)

V hustém sněžení a za kalamitního stavu na silnicích se autobus s hráči Slavie vydal v sobotu odpoledne na cestu do Zlína. Ještě před odjezdem týmu žádal Jaroslav Tvrdík v komunikaci s výkonným ředitelem LFA Tomášem Bártou odložení zápasu. Vyhověno mu nebylo. Duel byl zrušen až v neděli dopoledne z důvodu nezpůsobilosti hrací plochy.