Kováče zlomil Krejčí. Neuvěřitelné, co Ládík dokáže, smeknul kouč Pardubic

Třicítka Pardubických s hrably po celou sobotu i v neděli dopoledne bojovala s časem i sněhem. Nakonec se podařilo nachystat velmi dobré hřiště pro sváteční zápas: přijela Sparta. „V sobotu jsme měli jen lehký trénink, cítili jsme, že se hrát bude. Musím dát celému domácímu klubu velký kredit, hřiště bylo výborné,“ ocenil sparťanský kouč Brian Priske.

Také domácí hráči se bili s favoritem s velkou vervou, jenže nakonec úspěšní nebyli. Přitom v nastavení vyrovnali, jenže nakonec jim branku sebral ofsajd, střelec William Mukwelle stál až za posledním sparťanem Jaroslavem Zeleným.

O neuznání branky rozhodl VAR snad po předlouhém zkoumání. „Jste v obrovské eufórii a za dvě minuty se cítíte jako zmoklá slepice. Ale jestli to byl ofsajd, tak to nemohlo platit,“ ulevil si domácí trenér Radoslav Kováč.

„V té chvíli VAR řešil, kdy po centru do pokutového území došlo k zahrání míče. VAR potřeboval mít jistotu, že zahrál míč hráč Ortiz. Důkaz našel a hráč číslo 31 byl v ofsajdovém postavení. Proto doporučil gól neuznat,“ řekl rozhodčí Dalibor Černý do kamery O2 TV Sport.

I tento moment ukazuje, že šampion neletěl za třemi body jak Gripen. Domácí mu drze konkurovali, Kováč a spol. vymysleli velmi zvláštní rozestavení 4 - 3 - 1 - 2. „Věděli jsme, že když budeme Spartu honit, tak nás roztrhá, a když se zatáhneme, tak to bude naše smrt,“ objasňoval.

Proti dvěma zbraním Priskeho týmu se však jde ztěžka.

Pardubičtí nedokázali zastavit Ladislava Krejčího. Stoper tentokrát neudeřil ze standardních situací, ale na hrot si dvakrát naběhl z hloubi pole. „Cítím, že to dokážu vyhodnotit. Navíc jsem dostal skvělé balony od Kary a Šula,“ děkoval za pasy od Adama Karabce a Lukáše Haraslína. Nutno uznat, že při druhé brance mu pomohla také minela domácích.

„Ladík je v tom geniální. Neznám v evropském a možná světovém fotbale někoho lepšího v tomhle aspektu. Je neuvěřitelné, co dokáže, je rozdílový,“ ocenil soka Kováč.

V druhý faktor se tentokrát změnila lavička. Dánský trenér udělal osm změn oproti duelu s Betisem - a nutno uznat, že to bylo v prvním poločase znát. „Jě složité říct, že jich bylo moc,“ usmál se Priske. „Ale chyběl nám proud hry, nebylo to TOP představení, náš nejlepší zápas,“ uznal.

Proto do sestavy sáhnul už o přestávce. Victor Olatunji s Jakubem Peškem oblékli dlouhé péřovky, Jan Kuchta s Lukášem Haraslínem dresy. První z nich se v první půli dobře bavil při rozcvičce s Qazimem Lacim, házeli po sobě sněhové koule, pohodu si však přenesli na hřiště oba. Byli výborní, nebezpeční, změnili děj utkání.

To vše přineslo Spartě tři body, při odložení zápasu Slavie zvýšení náskoku na čele tabulky na pět bodů. Naopak domácím další starosti. Na svém stadionu vyhráli jen jedno z devíti střetnutí, pět prohráli.

Krejčí: Každým zápasem na tom budu líp

(paš, fej) - Je defenzivní lídr, jednoznačně. Ale Ladislav Krejčí v neděli dvěma góly srazil Pardubice a Spartě přihrál vydřenou výhru 2:1. „Nebylo to nic jednoduchého, ale za pár dnů už si nikdo nevzpomene, jak to probíhalo,“ uvedl kapitán letenského týmu, jenž odehrál po zranění druhé celé utkání.

V lize jste se trefil po čtyřech měsících. Trvalo to?

„Když to takhle slyším, tak to bylo dlouhé. I když jsem dal nějaké branky v Evropě. Ale pracuju pořád stejně za jakékoliv situace. Ať se daří, nebo ne. Jsem přesvědčený o tom, že když dělám věci správně, tak se to později projeví a týmu pomůžu. Před tím jsem pomáhal jinak, tentokrát gólově. Nejdůležitější je, že jsme první v tabulce.“

Už se cítíte po zranění stoprocentně fit?

„Vždycky to může být lepší. Odehrál jsem zatím jen dva zápasy, ale cítím se dobře a věřím, že se to bude každým dalším utkáním lepšit.“

Nadřeli jste se na výhru?

„Ke konci utkání to určitě nebylo nic jednoduchého. Co si pamatuji zápasy Pardubic proti nám, tak se pokaždé zlepšují, chtějí hrát fotbal. Klobouk dolů před nimi i správci stadionu, jak dali hřiště do kupy. Vzhledem k počasí se na tom hrát dalo. Zvládli jsme to výsledkově, což je pro nás nejdůležitější. Za pár dnů už si nikdo nevzpomene, jak to probíhalo.“

Sledoval jste aktuální situaci, jestli budete nakonec hrát?

„Neřešil jsem to, nechtěl jsem si zbytečně zaměstnávat hlavu věcmi, které neovlivním. Připravoval jsem se, že se bude hrát.“

Do utkání dvakrát zasáhl VAR, v prvním případě zrušil penaltu a rozhodl o přímém kopu. Jak jste to viděl?

„Měl jsem to před sebou a hned jsem říkal rozhodčímu, že si myslím, že k faulu došlo těsně před vápnem. Nechal si to vyhodnotit u videa a rozhodl takhle.“

A co Mukwelleho neuznaný gól v závěru kvůli ofsajdu?

„Otáčel jsem se až za prodlouženým balonem a viděl, že hráč je za naší obranou. Jen jsem se ptal, jestli to byl ofsajd, nebo ne. Ještě jsem to neviděl, takže k tomu víc nemám.“

