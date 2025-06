Kameník o Slovácku: Jsme v kontaktu, mám ale podmínku. Co stěhování do Příbrami?

Postup Vyškovu nakonec o vlásek unikl. Na Dukle padl až po nervy drásajícím penaltovém rozstřelu, v němž nakonec uspěli Pražané a uhájili svou příslušnost mezi elitou, 1:2. Trenér hostů Jan Kameník se přesto dost možná do Chance Ligy dostane. Jak iSport informoval již dříve, na spadnutí je dohoda se Slováckem. „Je to otázka nejbližších dnů. Už jsem byl v kontaktu s majiteli klubu,“ potvrdil spekulace.

Hotovo ještě zcela stoprocentně není. Do poslední chvíle byl Jan Kameník koncentrovaný na barážová utkání ve Vyškově, nyní už ale nastává čas, kdy může začít řešit budoucnost. Dokonce i sám 43letý stratég na tiskové konferenci po prohraném utkání na Dukle potvrdil, že s týmem z Uherského Hradiště jedná.

A pokud k dohodě opravdu dojde, nebude sám, kdo se z Vyškova přesune ještě o nějakých 50 kilometrů na východ. Nadějný kouč totiž trvá na tom, že si s sebou do nového působiště přivede také další členy realizačního týmu – asistenta trenéra Richarda Dostálka a kondičního trenéra Tomáše Josla. „Ti lidé jsou mi velmi blízko, dokážeme se vzájemně podpořit a vyjít si vstříc. Hodně jsme si sedli po lidské stránce a za dva a půl roku ve Vyškově jsem měl obrovské štěstí na lidi, které jsem tu potkal,“ chválil spolupracovníky.

Perspektivní trenér tak na Slovácku podle všeho již brzy nahradí Tomáše Palinka, jenž tým dočasně vedl po odvolání Ondřeje Smetany. Kromě toho Kameník brzy nastoupí také na pozici asistenta reprezentace do 21 let, kde bude po letním mistrovství Evropy stát po boku Michala Bílka.

Právě k tomu, aby tuhle práci mohl vykonávat naplno, po něm vedení požaduje plné vytížení na klubové scéně. „Není to přímo povinnost, ale je tam přání, aby asistent u jednadvacítky měl klubovou příslušnost, aby měl neustále na očích hráče na ligových trávnících,“ nemlžil ohledně dohody s národním týmem.

„Majitelům Slovácka jsem tuhle podmínku pochopitelně řekl, a pokud se nakonec dohodneme, tak mi umožní pracovat v klubu i v reprezentaci,“ dodal.

Podobně jako on svou nejasnou budoucnost bude řešit také většina vyškovských hráčů, z nichž by se údajně do Příbrami měla stěhovat jen malá část. „To je spíš otázka na vedení klubu. Já v tomhle nejsem úplně zasvěcený, ale vím, že s hráči už nějaká jednání proběhla. Jestli se ale někdo z nich domluvil, to nedokážu posoudit. Doufám, že všichni najdou uplatnění a budou moct pokračovat ve svých kariérách,“ uvedl směrem ke kabině.