Kapitán Dukly Kozma: Baráž? Jsem emočně i fyzicky vyčerpaný. Rada bude chybět

Dlouhý rozběh, prudká rána přímo do středu brány a Juliska propukla v jásot. Velezkušený Jakub Řezníček rozseknul dlouho vyrovnané drama v páté sérii penalt a Dukla tak v Chance Lize bude působit i v příští sezoně. „Klobouk dolů před klukama, co šli kopat a proměnili. Byl jsem rád, že na mě nepřišla řada,“ smál se s úlevou ve tváři kapitán vítězů Daniel Kozma.

„Jsem emočně i fyzicky vyčerpaný. Věděli jsme, že to nebude jednoduché. Zkomplikovali jsme si to inkasovaným gólem, ale věřil jsem, že to otočíme. Měli jsme hodně šancí, ale druhý gól už nepřišel,“ litoval defenzivní štít Kozma nevyužité převahy.

Soupeř totiž vzdoroval možná víc, než se před zápasem čekalo. Klub pod hlavičkou Vyškova odehrál vůbec poslední zápas ve druhé lize před stěhováním do Příbrami. I v případě postupu by oslavy byly rozporuplné, protože velká část hráčů a realizačního týmu (i fanoušků) by u pokračování nebyla.

„Na týmu jsem viděl, že máme dobrou energii a pořád jsem věřil. Je potřeba všem klukům maximálně poděkovat,“ hlásil trenér mužstva Jan Kameník. „Na všechny jsem ohromně hrdý. Tým prakticky končí, rozutíká se. Je to zvláštní pocit,“ dodal rozpačitě.

Dukla jako klub sice bude fungovat dál se stejným názvem i na stejném místě, ale i na Julisce čekají perné léto. Mimo jiné tak na lavičce jistě pokračovat nebude ani osobitý kouč Petr Rada, který dovedl mužstvo k úspěšné záchraně a vyhlíží další životní kapitolu.

„Pan Rada nám stoprocentně bude chybět. Je to s ním vždycky show, to všichni dobře víme,“ smál se při vzpomínkách na společně strávený čas Kozma. „Já osobně jsem mu vděčný za to, že mi dal čas, když jsem byl zraněný, neodepsal mě a dal mi šanci,“ doplnil kapitán. Kozma v klíčové baráži odmakal plnou porci 210 minut a výrazně se podepsal pod tím, že Dukla uhájila Chance Ligu.