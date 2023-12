Sparta po Pardubicích: velký zásah i „pomocník“ VAR. Kováč je pod presem

Video se připravuje ... Sparta se nadřela, herně to drhlo. Přesto v Pardubicích vyhrála 2:1. Spasili ji kapitán Ladislav Krejčí a VAR, který odhalil těsný ofsajd Williama Mukwelleho. Jinak by Východočeši v 90. minutě srovnali. Ale nestalo se, euforie byla pryč. Letenští si pojistili ligové vedení a pardubického kouče Radoslava Kováče dostali pod ještě větší tlak. Co všechno nedělní zápas ukázal?

Až moc změn? Do hry poslal naprosto rozdílnou sestavu než ve čtvrtek proti Betisu. Vyměnil osm hráčů, jednoho zadáka, všechny záložníky i útočníky. „Hráči, kteří nastoupili od začátku, trénovali tvrdě, často chodili z lavičky. Ukazovali, že si zaslouží větší minutáž. Potřebovali jsme extra energii po čtvrtečním utkání,“ vysvětloval trenér Sparty Brian Priske. První poločas však nebyl ze strany mistra dobrý. „Chyběl nám proud hry, nebylo to TOP představení, náš nejlepší zápas,“ uznal kouč. Změna přišla po poločase s příchodem dvojice Jan Kuchta, Lukáš Haraslín. Později se přidal také Kaan Kairinen. Všichni Spartu pozvedli. Pardubice - Sparta: Odvolaná penalta! Pavelka podrazil Solila ještě před vápnem Video se připravuje ...

Krejčí: návrat ve formě Je nebezpečný hlavou, má parádní načasování. To se o Ladislavu Krejčí ví. Jenže Pardubice ho strážily jen napůl. Proto kapitán českého mistra zapsal dva góly, v nejvyšší české soutěži jich nastřádal už třicet, což je na obránce či středního záložníka slušná vizitka. Proti Pardubicím ke dvěma trefám přidal i dobrý defenzivní výkon. Tím jasně ukázal, jak je pro Spartu důležité, že je po měsíční odmlce kvůli svalovému zranění znovu fit. „Víme o jeho kvalitách, o tom je zbytečné se vůbec bavit. Dodává týmu mentalitu i v kabině, což je unikátní. Potřebujeme ho, ale stejně tak ostatní hráče,“ líčil Priske. Dánský kouč mu naložil dva celé zápasy ve čtyřech dnech, už proti Betisu v Evropské lize patřil k nejlepším na hřišti. „Cítím se dobře, ale vždycky to může být lepší. Věřím, že se to bude měnit každým dalším utkáním,“ dodal Krejčí.

Jestli takhle bude pokračovat, zájemců ze zahraničí jistě přibude. Pardubice - Sparta: Krejčí otevřel skóre skvělým náběhem a hlavou za Kinského! 0:1 Video se připravuje ...

VAR pomohl Černému i Spartě První moment byl zřejmý. David Pavelka srazil Tomáše Solila k zemi a rozhodčí Dalibor Černý nařídil pokutový kop. Sparťané okamžitě protestovali a poukazovali na fakt, že k zákroku došlo před vápnem. To potvrdilo následně i video. „Měl jsem to před sebou, hned jsem věděl, že to bylo ještě před šestnáctkou,“ řekl kapitán letenského týmu Ladislav Krejčí. Ale v 90. minutě sudí řešili mnohem zapeklitější situaci. William Mukwelle pohotovou střelou překonal brankáře Petera Vidnahla a srovnal skóre na 2:2. Euforie, radost… Jenže Pardubice srazil zpátky na zem dvojdotek stopera Pabla Ortíze. Až díky němu se balon dostal k Mukwellemu, jenž se v té době nacházel za sparťanskou obranou. „VAR potřeboval mít jistotu, že Ortíz zahrál míč. Důkaz našel a v tom případě byl hráč číslo 31 (Mukwelle) v ofsajdovém postavení,“ vysvětlil Černý do kamery O2TV Sport. Priskemu se ulevilo, zato trenér východočeského celku Radoslav Kováč byl v odlišné pozici. „Jste v obrovské euforii a za dvě minuty se cítíte jako zmoklá slepice. Ale jestli to byl ofsajd, tak to nemohlo platit,“ prohlásil. Pardubice - Sparta: Mukwelle docpal míč do sítě! Ale gól odvolán kvůli ofsajdu Video se připravuje ...

Kováč pod presem Čtrnácté místo, pět domácích porážek z devíti pokusů. Pouze třináct gólů vstřelených v sedmnácti zápasech. Slušná hra, zapojení mladíků jako protipól postupně přestane fungovat. Je logické, že i v Pardubicích se řeší, zda je Radoslav Kováč tím pravým trenérem pro místní mančaft. Sportovní ředitel Vít Zavřel řekl, že důvěru má. Zatím. Po prohře se Spartou, opět po interesantním výkonu, reagoval sám Kováč. „Co se týče mě, mého působení u týmu, tak to je poslední, co řeším. Pokud si vedení myslí, že to má ještě smysl, tak tady budu, pokud ne, tak nebudu. Pořád věřím, že tomu máme co dát, ale jinak už to nezáleží tolik na mě.“ Našel však jeden zádrhel: „Cítím, že situaci změnil televizní tendr, práva jsou vlastně třikrát dražší. Pro kluby, o které jde, jsou to neskutečně velké peníze, zásadní.“ Pardubický trenér Radoslav Kováč • Foto Pavel Mazáč / Sport