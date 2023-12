Krejčího kouzlo: intuice a načasování. V lize lepší gólový průměr než Kuchta

V minulé sezoně nastřádal v lize za devatenáct zápasů třináct zásahů. Neuvěřitelné. V aktuálním ročníku je na třech zářezech v deseti vystoupeních (k tomu přidal stejnou porci v Evropě), naposledy dvěma brankami zlomil Pardubice. Sparťanský šéf - a, ano, obránce - Ladislav Krejčí je gólové zjevení. Co ho žene?

Ne, mistr nebyl v prvním poločase na zeleném obdélníku obklopeném sněhem lepší. Pardubičtí trefili tyč, klasicky zlobili. Do vedení však šli sparťané.

Ladislava Krejčího, pro mnohé jen tak mimochodem, totiž napadlo naběhnout z pozice levého stopera až na hrot. Exsparťan Vojtěch Patrák ho takzvaně nenavázal, vniknutí obránce navíc zamotalo hlavu stoperské dvojici Denis Halinský, Pablo Ortiz. Adam Karabec si míč připravil na svou perfektní levačku a poslal přesný centr. Krejčí hlavou překonal Antonína Kinského.

„Viděli jsme, že jde z hloubi,“ popisoval domácí trenér Radoslav Kováč, sám někdejší stoper. „My jsme tam udělali díru, to jednoznačně, a Ladík to vycítil,“ pokračoval. „Je v tom geniální. Neznám v evropském a možná světovém fotbale někoho lepšího v tomhle aspektu. Je neuvěřitelné, co dokáže, je rozdílový,“ poklonil se.

Potvrdilo se to i při druhé brance. Tentokrát centroval Lukáš Haraslín, Kinský se špatně sladil s Ortizem a Krejčí po změně stran rozhodl. Opět nešlo o standardní situaci, znovu se až na špici útoku dostal nečekaným náběhem.

„Cítím, že to dokážu vyhodnotit,“ vykládal střelec o vlastní intuici. „Věděli jsme, že na takovém terénu můžou rozhodovat standardní situace nebo centry. Krejda si to umí najít,“ přidal další charakteristiku spoluhráč Lukáš Sadílek.

„Má výborný výběr místa, timing, dokáže si správně vyhodnotit a přečíst danou situaci na hřišti. Když se dostane do náběhu, je to těžko bránitelné. V Pardubicích mu ale domácí zadáci nechali prostor, hlavně při prvním gólu byl úplně volný, nikým nehlídaný. Při druhém ho nezachytil Icha,“ doplnil expert deníku Sport Stanislav Levý.

Radary (tzv. pizza charty) hráčů zobrazují 12 různých metrik. Tyto metriky zachycují herní způsob a výkonnost jednotlivého hráče za dané období v porovnání s ostatními hráči na stejném postu. Čím je kousek „pizzy“ delší, tím je hráč v daném atributu lepší oproti ostatním hráčům hrajícím v lize na stejné pozici (princip procentuálního pořadí) • Foto Deník Sport

Vysvětlivka k radaru: Při pohledu na radar ze sezony 2023/24 je zřejmé, že v lize není do ofenzivy nebezpečnějšího stopera, než je Ladislav Krejčí, třiadvacetiletý hráč navíc exceluje v defenzivních soubojích a horizontální rozehrávce. Má ale slabší sezonu v defenzivních hlavičkových soubojích, ve kterých je v soutěži průměrný.

Je Krejčí opravdu tak výjimečný? V evropských ligách nenajdete stopera s takovou bilancí. Dříve pálil jako kulomet kupříkladu Sergio Ramos. Levý najde ještě jedno jméno - a to tuzemské. „Měl jsem možnost a čest být ve stejném mužstvu s podobným hráčem. Nebyl ani tak velký, ale hrál stopera, případně středního záložníka. Jmenuje se Přemek Bičovský a je v klubu stovkařů.“

Ano, legendární „Pižma“, s nímž Levý oslavil v roce 1983 titul v barvách Bohemians, nasázel v československé lize 106 gólů za 434 zápasů. Krejčí je zatím na třiceti, odehrál celkem 117 utkání. Jedno je však zajímavé - za prvních sedmačtyřicet startů se trefil pouze jednou. Na devětadvacet úspěchů mu tudíž stačilo sedmdesát duelů, což dělá průměr 0,41 branky. Takový Jan Kuchta, elitní letenský útočník, je na čísle 0,36…

„Víme o jeho kvalitách. Jak hraje v defenzivě, k tomu dal dva góly. Jeho mentalita, kterou přináší do kabiny, je unikátní. Láďu potřebujeme,“ vyznal se po nedělním vítězství trenér Brian Priske. „Tak bych mohl mluvit ale i o jiných hráčích. Pojďme nemluvit jen o Krejčím,“ požádal.

To je složité, kapitán nedodává jen ofenzivní faktor X, ale také precizní výstavbu hry. Jeho levá noha do systému se třemi stopery pasuje. Ostatně takový Jindřich Trpišovský baží po levonohém stoperovi už dlouho.

„Pro Spartu je Krejčí důležitý při organizaci hry, má kvalitní rozehrávku. Určitě by si měl odpustit věčné diskutování po hvizdu s rozhodčím, to by mu prospělo, aby získal další plusové body,“ našel Levý i jeden zápor.

Přes něj je Krejčí v kursu, nabídky na něj Sparta registruje, je velmi pravděpodobné, že zadák nejpozději v létě odejde do zahraničí. Také proto se ohlíží po možné alternativě, na radaru má například ostravského Karla Pojezného, rovněž leváka.

Ladislav Krejčí za Spartu v sezoně 2023/24

Pozn.: Žlutě vyznačené statistiky jsou přepočítány na 90 minut hry.