Slavia na D1, Priskeho naštval Karabec. Hrálo by se v Edenu a na Letné?

Bezprecedentní zásah vyšší (sněhové) moci – a ligový fotbal v Česku zůstal o víkendu z velké části paralyzován. „Bylo by férovější, kdyby se zrušilo celé kolo,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica: „Úsilí připravit hřiště bylo v různých klubech různé,“ dodává zároveň. „Všimněte si, že se nehrálo na stadionech nejbohatších klubů. Jsem si jistý, že Sparta, Slavia a Plzeň by hřiště připravily,“ domnívá se Kvasnicův kolega Jiří Fejgl. Jak to? „Velká trojka topí pravidelně a pořád, hřiště pak není promrzlé. Ve většině klubů se topí tři čtyři dny před zápasem a pak se 10 dnů netopí, což má na hřiště vliv. Je to otázka peněz. Topení samozřejmě nevyřeší 40 cm sněhu, ale když to děláš průběžně, nezaskočí tě takovéhle výkyvy. Všechny kluby v Německu topí od začátku listopadu pořád.“

Kvasnica v Lize naruby popisuje i zákulisí sobotní frašky na Andrově stadionu, kde se hráči Olomouce a Slovácka pokoušeli o prvoligový fotbal. „Někdo ze Slovácka před zápasem ukazoval delegátovi led, ale on mu řekl, že je to sníh. My všichni, co jsme tam byli, ale víme, že to byl led. Navrcovi na něm podjela noha,“ kroutí hlavou speciální host podcastu Filip Zorvan z Olomouce, kterému podle jeho vlastních slov vyhrkly slzy, když se při rozcvičování ošklivě zranil jeho parťák Jan Navrátil…

Jiřího Fejgla pro změnu zaujala hra Adama Karabce v Pardubicích: „To byl fotbal starejch pánů. Odskočit si do strany, tam si hezky zády k bráně počkat na balon, aby to nebolelo… Brian Priske se do Karabce pěkně pustil kolem 60. minuty, pak i Lars Friis – a Karabec šel za minutu dolů, i když předvedl hezkou akci. Hra byla na levé straně, on se měl trochu dotáhnout ke Kuchtovi, ale dvakrát se na to vykašlal a zůstal na křídle. A z lavičky už to lítalo: Kara! Kara!“

