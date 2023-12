Hvězda Slovácka na rozcestí. Setrvání by bylo drahé, odejde se Svědíkem?

Prožívá střelecky životní sezonu, má půl roku před koncem smlouvy, přesto je kolem Marka Havlíka (28) ticho. Jednání nyní neběží, rozjedou se v zimě. „Očekávám, že si sedneme a budeme řešit, co jak dál,“ uvedl hráčův zástupce David Nehoda. Možností je přitom i odchod do zahraničí. Jak je to podle zdrojů iSport.cz se zájmem Slavie či Sparty?