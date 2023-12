Sněhová liga? Panenka: Za nás se hrálo na škváře. Dnes je to jednodušší

Nejvyšší fotbalová soutěž ulehne k zimnímu spánku až po 17. prosinci. Většinu týmu čekají ještě tři zápasy. I kdyby už tolik vydatně nesněžilo, fanoušci na tribunách ani hráči, nemohou očekávat žádné slastné podmínky.

Že by se snad na sněhu nedalo hrát, s tím nechoďte za Antonínem Panenkou. „My jsme hrávali na tom, co zrovna bylo. Na zmrzlém terénu, na blátě, škváře. Dnes to mají hráči jednodušší,“ dušuje se autor legendárního dloubáku.

A pokračuje: „To zkrátka patří k fotbalu. Člověk se otuží a zvykne si na to. Dnes to mají hráči mnohem snazší. Jsou vyhřívané i umělé trávníky. Terény, na jakých jsme hráli, by už dneska nikdo neuznal za způsobilé. Nám to ale nevadilo,“ popisuje mistr Evropy z roku 1976.

Okolnosti posledního ligového víkendu byly sice poněkud extrémní, ale vzpomeňme, na čem se hrávalo ještě třeba na začátku nového milénia. Jak třeba španělské celky Celta Vigo a Mallorca se utopily v blátě libereckého stadionu U Nisy. A co teprve podmínky 70. let, v nichž působil sám Panenka. „Vždyť my měli jedny univerzální kopačky na jaro i na zimu. To vybavení, co je dnes, za nás nebylo. A když mrzlo, byli jsme jak na kluzišti. A přesto v porovnání s dneškem bylo daleko víc kvalitnějších hráčů, kteří uměli pracovat s míčem,“ komentuje Panenka.

Trochu střízlivější pohled měl David Lafata. Ten zažil ostré zimy v barvách Jablonce. Ostatně také víkendový duel Jabloneckých s Teplicemi musel být odložen. „Letní sezona v Jablonci bývala vždy hrozně krátká. Přesto jsme měli trávník obvykle skvěle připravený. To jsme si nemohli stěžovat,“ vypráví excelentní kanonýr, který je paradoxně velkým milovníkem zimy.

„Říká se, že není špatného počasí, jen špatně oblečeného myslivce,“ směje se autor 198 ligových gólů.

Jak zimní období mění fotbalové předpoklady? „Samozřejmě je důležité, jak domácí tým dokáže hřiště připravit. Dokážu si představit, že když přijede Sparta do Liberce, kde je hřiště vinou počasí v dezolátním stavu, že se rozdíl v kvalitě obou týmů smazává a nahrává to těm méně fotbalovým mužstvům,“ přemítá.

Na toto téma přitakává Panenka: „Teď by to mělo vadit nejvíc Slavii, která chce soupeře přehrát, zatímco Sparta je silovější.“