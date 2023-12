V KURZU: Plzeň ukáže, kdo je pán. Bolka nepropadne a radost Kováče?

Karviná vs. Pardubice: Oba celky se trápí v koncovce. Staronové karvinské koště Jarábek už tak dobře nemete, hosté jsou na tom ale velmi podobně, byť herně nepropadli ani proti Spartě. Naplní hosté konečně svůj potenciál?

Liberec vs. Zlín: Liberecká stíhací jízda za první šestkou pokračuje. Naposled zdolali Bolku, ševci zase padli na Spartě, byť důstojným výsledkem. Kouč Červenka sice zlepšil defenzivu, ale podaří se potrápit obranu soupeře?

Slovácko vs. Bohemians: Výhry nad Plzní a Baníkem, následná mrazivá remíza s Olomoucí. To jsou dobré vklady pro domácí partu Martina Svědíka. Klokan sice v posledních dvou zápasech vydoloval 4 body, ale co ta mizérie v koncovce?

Sparta vs. Jablonec: Na Letnou dorazí dosud remízový král ligy. Sparta je i díky zápasu navíc v pohodě na prvním místě, mají Severočeši na to, aby ze Sparty odvezli něco jiného než rýmu?

Hradec Králové vs. Ostrava: Baník v posledních dvou zápasech nedal gól, Hradec počítá tři remízy v řadě. Kdo zažehne motory v tomto klání?

Teplice vs. Olomouc: Na první pohled duel, kde by asi Sigma mohla být i výraznější favorit, ale Teplice se pyšní kvalitním valem před vlastní brankou. Změní dosavadní trend trojka inkasovaná v jablonecké dohrávce?

Plzeň vs. České Budějovice: Viktoria bude v tomto zápase jasným favoritem, ale není to pro ni teď poněkud nevděčná pozice? V boji o třetí flek budou hladovější vlčáci.

Slavia vs. Mladá Boleslav: Sešívané čeká nepříjemný soupeř a konfrontace s Vasilem Kušejem, který už byl jednou nohou v Praze. Doplatí Bolka na náročný los posledních kol?