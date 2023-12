Hapal o proslovu k Tankovi i snaze o Ewertona: Možná nám ho Slavia nechá

Byl to do značné míry i zápas Pavla Hapala. V sestavě navzdory střeleckým neúspěchům ponechal Abdullahiho Tanka a Nigerijec se odvděčil dvěma góly, kterými v Hradci Králové otočil skóre z 1:2 na 3:2. Trenérovi Baníku vyšla i střídání. Náhradník Jiří Klíma na obě klíčové branky z 82. a 89. minuty nahrával. „Někdy to vyjde, někdy nevyjde. Tak to bývá,“ pousmál se Hapal. Pod stromeček si přeje, aby měl na začátku zimní přípravy k dispozici Ewertona. Rozhodnutí je však na Slavii, které Brazilec patří.

Jak jste viděl dramatický zápas?

„Začnu od konce. Samozřejmě jsme šťastní a spokojení z výsledku, nicméně zápas se nevyvíjel moc dobře. Na začátku jsme šli do vedení a měli jsme spoustu šancí a příležitostí, jak náskok navýšit. To se nám však nepodařilo. A jak už bývá zvykem, soupeř si vypracuje nějakou situaci a my z ní hned inkasujeme. Nicméně jsme věřili, že jsme schopni se zápasem něco udělat nebo ho dokonce otočit. A to se povedlo. I výbornými střídáními. Myslím, že Jirka Klíma naši hru skvěle oživil. Byl u obou gólů, které Tanko vstřelil. Nebyl to jednoduchý duel, rozbité hřiště tomu nepomáhalo. Hráči s tím měli problémy, kombinace moc nebylo, bylo potřeba hrát jednoduše. Dostat balon za obranu a soupeře donutit k chybě. Nám se to podařilo a otočili jsme utkání.“

Tanko zahodil sólo, nakonec utkání dvěma góly rozhodl. Co říkáte na jeho neustálý hlad po brankách?

„V předchozích zápasech šance měl. Vždycky je má. Na Slovácku šel taky sám na gólmana. Dneska prakticky dvakrát. Jen potvrdil, že naše rozhodnutí nechat ho v sestavě bylo správné. Tanko potřebuje hodně šancí na vstřelení branky. Pro mě je ale důležité, že on je v každém utkání ve stoprocentní příležitosti. A jen záleží, jak s ní naloží. Dnes se dvěma naložil dobře.“

Čím to je, že má pověst spalovače? Nevěří si v koncovce?

„Ale ne, on si věří, ale při jeho rychlosti je to v zakončení někdy složitý. On všechno řeší ve sprintu a pak neproměňuje. Koncovku potřebuje prostě doladit.“

Říkal jste Tankovi něco v poločasové pauze?

„Ať je trpělivý on i celé mužstvo, protože šance jsme měli. Věřili, že se zápas zlomí na naši stranu. Všechny jsme nabádali k větší jednoduchosti, protože se na hřišti nedalo moc kombinovat. Chtěli jsme dávat balony hodně rychle nahoru, tenhle přístup byl rozhodující.“

Neměl jste obavu, že první gólová Tankova střela skončí znovu na gólmanově těle?

„Co mám říct? (rozesměje se) Těch situací už měl tolik… Vždycky trefil buď gólmana, nebo vůbec nezacílil do prostoru brány. Tentokrát to ale vyřešil dobře.“

Už jste se pochválil za střídání. Klíma zaujal, že?

„Nejen Jirkovo střídání se povedlo. Třeba Šehič dlouho nehrál, vlezl tam místo Ewertona na levou stranu a v soubojových věcech a rychlosti potvrdil kvalitu. Někdy to vyjde, někdy nevyjde. Tak to bývá.“

Poprvé jste střídal po sedmdesáté minutě, což vzhledem ke stavu skóre překvapilo.

„Nám se to ale líbilo, Kubala hrál dobře, výborně pracoval v meziprostoru. Čekali jsme, že se také dostane do střelecké pozice. Chtěli jsme i my zůstat trpěliví a střídat až později. Bylo to dobře.“

Asi naposledy za vás hrál Ewerton, Slavia jej touží prodat. Nebo věříte, že se Brazilce podaří udržet?

„Nevím, jak Slavia zareaguje. Je to její hráč. Možná si Eweho bude chtít stáhnout, možná nám ho tady nechá. Bude se o tom jednat. Já bych byl samozřejmě rád, kdyby s námi začal přípravu, případně se vrátil před začátkem soutěže. Zná nás, my jeho, navíc je to profík. Přišel by určitě výborně připravený.“