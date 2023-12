Konzervativní Priske: ovládl Zápas cti s elitním komandem. Nešetřit, vyhrát

Dvakrát v sezoně hodil do sestavy granát. Pro duel, při němž by to bylo tak trochu symbolické, ovšem zvolil jinou cestu. Do Zápasu cti, který byl na Letné věnován tuzemské armádě, vyslal kouč Sparty Brian Priske elitní komando. Odnesl to Jablonec, který padl jednoznačně 0:3. Úřadující mistr zatím v sezoně ovládl všech devět domácích utkání.

Pohárové kratochvíle vždy ovlivní mančaft v ligových zápasech. To bezesporu. Někdy méně, jindy více. Brian Priske jde tradičně spíše první cestou, tou trochu konzervativnější.

Jen dvakrát během podzimu udělal výjimku. Po zápase předkola Ligy mistrů nasadil v Jablonci osm jiných tváří. Výsledkem byla výhra 5:1 po bezchybném poločase, po němž mistr vedl o pět branek.

Podruhé zvolil stejný počet odpočinutějších jmen před týdnem v Pardubicích, jen tři dny po blýskavém triumfu nad Betisem 1:0. Na východě Sparta vyhrála 2:1, ale drhlo to. „Jestli bylo změn moc? Těžko říct, ale rozhodně to nebyl náš nejlepší výkon,“ uznal kouč.

Zřejmě i proto se Jablonci postavila prakticky ideální jedenáctka - a to navzdory faktu, že ve čtvrtek hraje Sparta klíčový duel o postup do jarní části Evropské ligy v Limassolu. „Když jsou vložené zápasy v týdnu, máme různé myšlenky. Zvažujeme, jak bude vypadat základní sestava, jak to poskládat do jednotlivých zápasů,“ popsal Priske. „Ale pro mě je vždycky nejdůležitější myšlenkou vyhrát ten první zápas, který máme před sebou. Chtěli jsme tři body, zároveň jsme hráli o sebevědomí pro poslední dvě utkání,“ doplnil.

Výběr jmen podle toho vypadal. Snad jen další dva muži jsou v současnosti v takové pozici, že vlastně patří do nejužší rotace. Stoper Asger Sörensen je však zraněný, navíc na jeho místě naskočil tradičně Martin Vitík, jenž už se prosadil mezi vyvolené (nic na tom nemění ani vyloučení s Jabloncem, kdy hasil rychlý protiútok). Na post levého wingbeka si pak dělá zálusk Jaroslav Zelený, jenž je po mírném pádu formy zase zpět. Přednost však dostal Matěj Ryneš, postupně se vracející po zranění.

Sparta - Jablonec: Vitík v tutovce zastavil Černáka, po zásahu VAR červená, ale ne penalta! Video se připravuje ...

Jinak je vlastně vše jasné. Útočná trojka Lukáš Haraslín, Jan Kuchta, Veljko Birmančevič šlape, ve středu zálohy je nyní „až“ třetí stagnující Lukáš Sadílek, přednost mají Kaan Karinen i Qazim Laci.

Dejme tomu, že ještě napravo mohl Priske sáhnout po Tomáši Wiesnerovi, ale… Angelo Preciado jde jednoznačně nahoru, což předvedl proti Betisu i nyní s Jabloncem. K výhře přispěl gólem i asistencí Haraslínovi. První - tedy vítěznou - branku zapsal Kuchta, jenž se trefil po dvou měsících.

Ale zpět k Preciadovi. Takhle výrazný ještě Ekvádorec nebyl. „Každý vidí jeho hráčské kvality. Je velmi rychlý, je inteligentní s míčem, ale také bez něj. Je na něm vidět, že hrál mnoho mezinárodních zápasů, mnoho velký utkání,“ chválil spoluhráč ze středové formace Kairinen. „On je pro nás velká pomoc. Také se učí, mírně se zlepšuje v angličtině, proto můžeme trochu více komunikovat,“ prozradil finský reprezentant.

Progres je zkrátka viditelné, a logický, jak upozornil Priske: „Když se zaměříme jen na statistiky, na čísla, tak ta křivka jde nahoru. Ale mě zajímá i to, jak se rozhoduje v některých herních situacích. Víme, jak je to pro něj složité, proto dáváme hráčům čas na adaptaci. Přišel až na konci přestupního období, v průběhu reprezentačních přestávek odlétá do Jižní Ameriky, jihoamerický fotbal i belgická liga, kde působil, jsou jiné. Česká liga je náročná. Ale celkově je ten výstup takový, jak jsme doufali.“

Všimli si toho i fanoušci, po duelu čekala u brány dobrá dvacítka příznivců s jasným přáním: „Ať přijde Preči!“