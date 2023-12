Kulič: Holeš byl jako rozjetý vlak. Proč střídal Kušej a nehrál Matějovský?

Viděl jste šanci na úspěch proti velkému favoritovi?

„V úvodu utkání jsme přežili stoprocentní šanci Ogbua. Slavia pak byla dominantní na míči, ale už si nevypracovala žádnou loženou šanci. My jsme dobře nevyužili finální a předfinální fázi. První poločas byl docela vyrovnaný. Avizovali jsme, ať si dáme pozor na vstup do druhé půle, ale i tak nám nevyšel. Zaspali jsme při jednom centru a udělali jsme zbytečný pokutový kop. Slavia si to potom velice chytře pohlídala. Víte, že je velmi silná na tu svoji tribunu, kde má výborné fanoušky. Tam jsme to nezvládli.“

Budete vyčítat rozhodující chyby Tomáši Ladrovi a Adamu Kadlecovi?

„Samozřejmě si to zhodnotíme a ukážeme si, co bylo špatně. Ladris při střídání říkal, že si myslel, že má balon na tuty hlavou. Ale Holeš tam přiletěl jako rozjetý vlak a převálcoval ho. Kadlec ví, že udělal hloupost. Ale musím říct, že to slávista udělal dobře a chytře, natlačil se mu tam. Penalta byla stoprocentní a nesmyslná.“

Slavia - Mladá Boleslav: Oscar si došel pro penaltu proti Kadlecovi Video se připravuje ...

Proč jste už po hodině hry střídal Vasila Kušeje?

„V žádném případě nešlo o nespokojenost s jeho výkonem. Vasil i Matěj Pulkrab dostali žlutou kartu. U Vasila jsem to moc nepochopil. Malinkatý človíček dá skvěle tělo Ogbuovi, zahodí ho. Pak dá tělo ještě někomu a Ogbu po něm vystartoval. A my jsme z toho inkasovali dvě žluté karty. To je pro mě nepochopitelné. Vasil používá tělo fantasticky. Stáhli jsme je, protože jsem nechtěl riskovat kvůli červené kartě.“

Jak to zvládl krajní bek Martin Suchomel na stoperu?

„Zvládl. Obranná trojice či pětice fungovala. I když častěji používáme čtyřčlennou obranu, odvedli velmi dobrou práci.“

Teď vás čekají na závěr dva domácí zápasy. Máte strach o hřiště?

„Hřiště je v Boleslavi fantastické, jedno z nejlepších v Česku. Pochvaloval si ho i pan Koubek z Plzně, bohužel začalo před zápasem chumelit. Jinak je ve skvělém stavu, netrhá se, je pevné. Pro nás je to super věc. Jsme technický mančaft a v poslední době na horších terénech trošku trpíme. Na Slavii se trávník pořád trhá. Asi má stále stejný problém. Bylo to těžké pro slávisty i pro soupeře. Je to otázka spíš na vedení, aby s tím něco udělalo.“