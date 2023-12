Ščasný: Havlík je obrovská zajímavost, zákrok na Haraslína byl nechutný

Co říkáte na to, že v průměru na zápas padlo pět branek?

„Nádherné číslo, z pohledu diváka i odborníků. Pro tohle se fotbal hraje. Je to neuvěřitelné, protože terény nejsou optimální. Na jednu stranu mohou nahrávat, že týmy udělají víc chyb v rozehrávce nebo přechodové fázi. Ale bylo i hodně šancí a góly padly po pěkných kombinacích. Je paradox, že nejmíň branek diváci viděli na Slavii a Spartě, které hrají útočně. To je hodně pozitivní.“

Hvězdou kola je Marek Havlík, který vstřelil čtyři góly. Jak se vám líbí?

„Je obrovská zajímavost, že změna postu ho dostala do takové pozice. Chápu, že hráči někdy mají, nebo nemají formu. Ale jemu změna pozice hodně pomohla. To je něco, co se úplně nevidí. Dostal se do úžasné formy a je vidět, jak mu to tam padá, že o to víc si věří. Dát čtyři branky v jednom zápase, a ne zrovna jednoduchém, je něco mimořádného. Tohle potvrzuje správnost trenérova rozhodnutí a formu hráče. Jeho levačka je skvělá. Jsem zvědavý, jak v tom bude pokračovat.“

Má v 28 letech ještě na velký přestup?

„Hráči na Moravě jsou