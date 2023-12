Veselému vadil bezpohlavní fotbal: Repre? Komentáře jsou za hranou

Na Liberec jste nastoupili zostra, ale brzy se vše otočilo. Proč?

„Měli jsme dobrý vstup, prvních 15 minut jsme kontrolovali hru, ale bez výraznějších příležitostí. Ale pak jedna dohraná standardka pustila soupeře do velké šance, kterou Jedlička chytil. My jsme hráli bezpohlavní fotbal, kdy jsme opticky byli lepší, ale oni byli přímočařejší, měli tři velké příležitosti, my jsme to přežili se štěstím. Do druhé půle jsme byli aktivnější, vygradovalo to červenou kartou, v tu chvíli se změní na hřišti síly a v plné nahotě se ukázalo to, co nás trápí celý podzim – dobrat se k brance. Liberec dobře brání, ale i když tam závary byly, tak jsme ve finále málem ještě inkasovali.“

Je to zisk, nebo ztráta?

„Remíza je zasloužená, ale nejsem spokojený s tím, co předvádíme dopředu. Chybí nám tam kvalita i klid. V jednu fázi letělo snad šest centrů z jedné pozice a všechno zblokované. Měli jsme být trpělivější. Liberec překonal krizi, má ustálenou sestavu a daří se jeho hráčům dopředu. Umí si pomoct i individuálně, viz střela Tupty. My máme tři lepší postavení, ale netrefíme bránu. To pak nemůžeme skórovat. Slovan jede na vlně a my si bodu musíme vážit.“

S ofenzivou to říkáte opakovaně, co s tím? Máte do útoku silná jména, i na dostřídání. Přesto to v porovnání s minulou sezonou drhne.

„Dnes jsme měnili i rozestavení. Ke konci jsme dostali na hřiště všechno ofenzivní, co jsme měli. Chybí lehkost útočníkům, kteří do vápna nejdou, jak by měli, měli by jít do boxu víc přes mrtvoly. Chybí i předfinální nahrávka a výběr místa. Nepomůžeme si standardní situací a střelou. Jednu vytáhl Hugo (brankář Liberce Bačkovský), ale zbytek letěl vedle. Víme, že Liberci propadávají centry, ale nejsme důslední a předvídaví.“

Není to téma i pro zimní přestupové období?

„Určitě. Máme v hledáčku dvě tři jména. Něco je ze zahraničí, něco odsud. A všechno na pozice ofenzivních hráčů. Poslední měsíce se snažíme vyskatouvat a aktivně jednáme se třemi hráči.“

Lehce jste změnil rozestavení. Jiná byla pozice Berana a Hůlka nastoupil ve středu, proč?

„Hůlku jsme vysunuli do zálohy, protože jsem nebyl spokojený se středem zálohy na Slovácku, kde jsme dostávali jednoduché góly po nákopech. Beran je pohyblivý a soubojový, věřili jsme, že je schopný svou agilitou pomoct.“

Teď vás čekají Budějovice, které nejsou v komfortní situaci, to asi budete chtít vyhrát za tři body…

„Ale my jsme chtěli i dneska vyhrát za tři body, ale pokud nevstřelíme branku, nevyhrajeme. Už se nám to letos stalo několikrát a nevíme, jaké přijedou Budějovice. Ony herně nevypadají vůbec špatně, navíc nebudou mít co ztratit. Ale je otázka, jestli se tam něco neděje.“

O vašem jméně se spekuluje v souvislosti s reprezentací na pozici asistenta. Co to s vámi dělá? A jednal s vámi někdo?

„Nemám k tomu co říct. Kdykoli o vás někdo spekuluje, je to milé, ale nikdo se mnou nejednal. Nemám žádnou oficiální nabídku. Rozběhla se okolo toho strašná hysterie a je mi žinantní o tom mluvit, protože o tom nemám co říct. Zároveň tu mám dlouhodobý kontrakt, z toho vycházím. A to, co se kolem toho děje, je nedůstojné. Některé články i lidi, co sami trénovali, jsou za hranou slušnosti.“

Kdyby se naskytla varianta být vedle Bohemians i u reprezentace, lákalo by vás to?

„S Ivanem jsme spolu pracovali, ale já nejsem ten, co to může rozhodnout. Záleželo by i na Bohemce, jak se k tomu postaví. Teď se ani neví, kdo bude hlavní trenér, natož řešit realizační tým. Já se soustředím na Bohemku a reprezentace jde kolem mě, neutíkám odsud, já proti Bohemce nepůjdu. Když budu mít nabídku, tak ji můžu okomentovat, ale komentovat něco, co není…“

A co říkáte na váš kariérní postup, před pár lety druhá liga, teď spekulace o reprezentaci?

„Nedělá to se mnou nic. A když beru, jaký okolo toho je mediální tlak, humbuk a nenávist… Někteří novináři si neberou servítky a přenáší se to, co bylo okolo Jardy Šilhavého a předtím Michala Bílka. Přijde mi, že být tady hlavní trenér reprezentace je za trest. Trenér reprezentace tu může za ceny energií, za drahotu v supermarketu, za stav českého fotbalu… I vy novináři k tomu přispíváte, že tu negaci vytváříte, i komentáře ohledně Jardy i Ivana jsou za hranou slušnosti. Byl bych rád, kdyby to bylo víc v normálním duchu. A agresivita v komentářích neprospívá. Fotbalu to nepomůže. Přijde mi to jako u volby prezidenta, kdy to druhá strana neakceptuje. Ať se někdo zvolí a zbytek by ho měl podporovat. Já to přeju Svěďovi, i on by to mohl dělat, ať je to víc týmové. My umíme jen chodit na náměstí, když se vyhraje. A když se nedaří, tak umíme jen nadávat, ale fotbal by měl být nositelem dobré energie, ne nenávisti.“

Ještě jedna otázka o aktuálních spekulacích. Jak sledujete vývoj okolo případného odchodu Jindřicha Staňka z Plzně a jaký by to mělo vliv na snahu o udržení Martina Jedličky?

„No, to nevíme. Včera jsem mluvil s majitelem a bude se to řešit na úrovni Dariusze Jakubowicze a Adolfa Šádka. Do konce týdne měla být schůzka, ale nevím, jestli proběhne, jak teď byly ty omluvenky, tak nevím, jestli ti lidé jsou nemocní. Plzeň si může Martina stáhnout, my to chceme vědět, jestli to pro nás má dál smysl. Máme tu i gólmany za ním, Reichla, Valeše, Soukupa… I Jedla si musí říct, je otázka i jak Plzeň zareaguje, jestli by si nezvolila jako jedničku toho mladíka (pozn. Viktora Baiera). V létě jsme se domluvili, že se to teď vykomunikuje.“