Majitelé Slavie od roku 1991: bývalý ministr, kontroverzní Britové i řidič

Vše se uzlovalo dál. Generální ředitel Slavie Petr Doležal v prosinci 2006 oznámil, že Slavii koupil nový většinový majitel. Zároveň však zdůraznil, že už se tak stalo před rokem a půl a že 61 procent akcií pro něj zatím spravuje česká finanční a poradenská společnost Key Investments. ENIC si podle Doležala podržel 31 procent akcií. Na valné hromadě v lednu 2008 byl v nepřítomnosti zástupců ENIC navýšen základní kapitál Slavie nepeněžitým vkladem o pojistky hráčů. Britská společnost tvrdila, že tím přišla podvodně o majoritu v klubu. Ještě v dubnu 2011 ENIC deklaroval, že se stále považuje za většinového vlastníka Slavie. A dodal, že za to bude u soudů bojovat do posledního dechu. Společnost se chtěla v případě nutnosti obrátit i na mezinárodní arbitráž. Soud v Česku prohrál, ten anglický mu však dal za pravdu.

Nejasnosti odrazovaly nové majitele. Stal se jím jistý Antonín Franc, řidič podnikatele Petra Sisáka, v minulosti odsouzený za tunelování a další trestné činy. Slavia se dostala do dluhové pasti a klubu hrozilo vyřazení z ligy. V květnu 2011 oznámila Licenční komise ČMFS, že Slavii neudělila profesionální licenci, která je nezbytná k účasti v první i druhé lize. Důvodem byla nejasná vlastnická struktura, dluhy a nedoložený plán hospodaření na příští sezonu. Následně došlo k dnes již legendárnímu poločasovému vpádu fanoušků na hrací plochu, následně i do útrob stadionu.

září 2015 až podzim 2018

čínská finanční a energetická společnost CEFC

Zkraje září 2015 se majiteli klubu staly čínská společnost China Energy Company Limited (CEFC), a Fly Sport Investments podnikatele Jiřího Šimáně, který Slavii dlouhé roky sponzoroval. Číňané vlastnili 59,97 procenta akcií, Šimáně 39,97 %, do dozorčí rady usedl i Jaroslav Tvrdík. Ti dva se brzo dostali do sporu související s filozofií klubu, což vyvrcholilo odchodem Šimáněho. Číňané dosadili Tvrdíka do pozice předsedy představenstva a začali masivně utrácet za posily. V zimě 2017 přišel trenérský štáb v čele s Jindřichem Trpišovským. CEFC se však dostala do vážných finančních problémů. Dokonce si vzala krátkodobý bankovní úvěr u banky J&T a zaručila se stadionem v Edenu. Kvůli nesplácení úvěru se banka stala nakrátko vlastníkem stadionu.