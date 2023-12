Kulič: Závěr podzimu nám nevyšel, jediná nula je tristní. Řešíme posily

Jestli jsou někde rádi, že přichází zimní přestávka, je to v Mladé Boleslavi. Po skvělém vstupu do sezony zamrzla v poslední fázi podzimu nejen rtuť v teploměrech, ale také koncovka Středočechů. Porážka 0:1 od Slovácka znamená, že „Bolka“ z posledních osmi soutěžních zápasů sedmkrát nevyhrála. „Opustilo nás štěstí, závěr podzimu nám nevyšel, ale částečně to přičítám i počasí a náročnému programu,“ prozradil trenér Marek Kulič.

Prohra 0:1, je největším problémem koncovka? Jak to prožíváte jako bývalý skvělý útočník?

„Máte pravdu, opustilo nás štěstí, ale nechci se na nic vymlouvat. Koncovka je špatná. Nechci se na nic vymlouvat, ale třeba terén v Liberci byl špatný, měli jsme velmi náročný program, což taky nepomůže. Slovácko bylo dneska živější. Při té koncovce trpím, ale tak to prostě je. Taky byly duely, kdy nám tam padlo skoro všechno.“

Když Slovácko dá první gól, špatně se proti němu hraje, apeloval jste na svěřence více než jindy, abyste byli vy tím prvním skórujícím týmem?

„Řešili jsme to v přípravě na utkání. Je to přesně, jak jste řekl, zejména venku, když dají první branku, tak je to s nimi nesmírně těžké, což se dneska potvrdilo. Těžko se do nich dostává, i když jsme je místy přikovali k vápnu. Tentokrát nám to ale létalo mimo kasu.“

Podzimní část se tedy nese v pochmurné atmosféře, že?

„Bohužel nám nevyšel závěr podzimu, z čehož jsme velice zklamaní, ale opravdu to částečně přičítám počasí i náročnému programu, kdy i kvůli dohrávkám se zápasy hrály brzy po sobě.“

Teď se žehrá na koncovku, ale během celého podzimu pro vás byla tématem prostupná defenziva. Budete chtít posílit zadní linie v zimě?

„Stoprocentně, jedno čisté konto za devatenáct zápasů je prostě tristní bilance. Jednoznačně nás tohle sráží, dneska to bylo podobné. Kdo dal první gól, tak vyhrál, bohužel jsme ho dle očekávání dostali my. Okna v defenzivě na podzim byla i na můj vkus velká. O posilách už jednáme, ale máme docela dost hráčů, nemůžeme jen přivádět a mít v kádru 30 hráčů do základu, příchody budou znamenat, že někdo třeba taky loď opustí.“

A co další věčné téma Vasil Kušej?

„V posledních kolech jsme tohle vůbec neřešili, na čemž jsme se dohodli s vedením klubu i samotným hráčem. Teď přes Vánoce uvidíme, co bude, ale já to nechávám být.“

Už jste mluvil o počasí. Jste zastáncem myšlenky, aby se do budoucna více termínová listina tlačila směrem k létu?

„Pokud to bude jen trochu možné, tak stoprocentně. Četl jsem i nějaké návrhy v médiích. Kdyby se začalo třeba o týden dřív, dalo se tam jedno vložené kolo, kdy by to tolik nevadilo pohárovým zástupcům, tak bych pro tento návrh hlasoval. V dobrém počasí se hraje na lepším hřišti a přijdou lidi. Fotbal v takové zimě trochu ztrácí smysl. V Teplicích hřiště nebylo nic moc a v Liberci to byla fraška ve druhé půli.“

Jste rád po té neúspěšné sérii, že už přichází zimní přestávka?

„Jak říkám, ten program byl hrozně náročný. Aspoň vidíme, jak to mají pohároví zástupci. Asi jsem rád, že už je konec a budeme se snažit vše vyladit.“