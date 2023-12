SESTŘIH: Olomouc - Plzeň 1:3. Digaňa rozdal dárky, gólmani Sigmu trápí

Když střídající Matěj Vydra doběhl v nastaveném čase s balonem před prázdnou branku a poslal ho do ní, u plzeňské lavičky se začalo skákat ve vítězném kolečku. Úleva, radost, euforie. Viktoria zvládla těžký duel, který neměla plně pod kontrolou. O to hodnotnější je pro ni výsledek. „Mužstvo má dobrý charakter. Nikdy se nevzdává,“ konstatoval kouč vítězů Miroslav Koubek. Jeho tým otočil na podzim všechny tři mače proti Olomouci včetně toho v MOL Cupu.

Jasně, gólman Jindřich Staněk mohl udělat před Ventúrovým zásahem víc. Vyběhl váhavě, nenapravil Dwehovu ležérnost v souboji. Ovšem pak ukázal, proč je jedničkou v Plzni, reprezentantem a žhavým kandidátem na přestup do Slavie. Proti dvěma Zorvanovým dělovkám z dálky vytáhl skvělé zákroky, k tomu sesbíral centry. Oslabená Sigma hrála, hrála – a prohrála. Typické…

„V celém utkání jsme byli lepším týmem. Je to o produktivitě. V útočné šestnáctce jsme nebyli tak kvalitní jako soupeř,“ shrnul domácí trenér Václav Jílek. „Jsem zklamaný, nehráli jsme fakt špatně. Remízu bychom si zasloužili,“ mínil kapitán Radim Breite.

V Olomouci by se měli zamyslet nad gólmany. Nechce to přivést silnou jedničku anebo dát důvěru mladíkovi z vlastních zdrojů? O podzimní nálož zápasů se podělilo slovenské duo Matúš Macík–Tomáš Digaňa. Ani jeden nepřesvědčil. Mít oporu v bráně, byla by na tom Sigma bodově i tabulkově líp. Někde na úrovni Plzně, které v neděli přihrála tři body Digaňova kardinální hrubka.

Šestadvacetiletý chlapík těsně před poločasem netrefil lehký míč, ten mu prošel za záda a stoper Sampson Dweh ho lehce dokopl do sítě. Už předtím si Digaňa zahrával, když na hranici šestnáctky nezkrotil triviální nákop. Jílek během devadesáti minut zestárnul o další roky.

Zbytečný byl i gól na 1:1, kdy Erik Jirka poslal balon do uličky Pavlu Šulcovi, který ho uklidil podél brankáře podobně jako na druhé straně Ventúra. Děsivé pro domácí bylo hlavně to, že k vyrovnání došlo okamžitě po rozehrání.

Sigma do toho šlapala i po půli, ovšem totálně bez efektu. Když Breite trefil z malého vápna po Langerově přiťuknutí Staňkovu náruč, odjel autobus s vánočními dárky na západ Čech. „V celém utkání jsme byli lepším týmem. Je to o produktivitě. V útočné šestnáctce jsme nebyli tak kvalitní jako soupeř a udělali jsme hloupé chyby,“ povzdechl si Jílek.

Klíčové momenty utkání:

Olomouc - Plzeň: Ironický Breite tleská rozhodčím, koleduje si o červenou kartu

