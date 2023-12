VIDEO: Olomouc - Plzeň 1:3. Dva góly během minuty, Digaňa šíleně chyboval

Olomouc podlehla 19. Kole FORTUNA: LIGY na Andrově stadionu Plzni 1:3 a přezimuje na páté příčce. Hanáci šli sice v deváté minutě do vedení zásluhou Denise Ventúry, ale hned z následné rozehrávky se trefil Pavel Šulc a bylo vyrovnáno. Ještě do poločasu dostal vedení na stranu Viktorie Sampson Dweh, který využil, minely brankáře Sigmy Digani. V nastavení ještě pojistil vítězství Západočechů Matěj Vydra, který dovedl míč do prázdné brány, když šel gólman Digaňa na dlouhý aut. Moravané tak po slibném rozjezdu sezony z posledních osmi utkání zvítězili jen jednou. Viktoria završila povedený pohárový podzim důležitou výhrou, na vedoucí Spartu ale stále ztrácí dvanáct bodů. VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.