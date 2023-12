Priske: Tři věci, proč jsme úspěšní… Změny nastanou, čeština je složitá

Nadřeli jste se na výhru?

„Bylo to složité, protože jsme hráli v oslabení proti těžkému soupeři. Snažili jsme se dominovat, hrát fotbal a hledat řešení, ale nebylo to snadné. Nakonec rozhodla mentalita a individuální kvalita. V mých očích jsme si zasloužili vyhrát.“

Čím si vysvětlujete špatný vstup do zápasu?

„Ovlivnila to červená karta, na které se podíleli špatnými rozhodnutími Peter Vindahl a Lukáš Sadílek. Oba věřili v tom momentu, že dělají správnou věc, ale nedopadlo to dobře.“

Cloumaly s vámi emoce, když Victor Olatunji vstřelil vítězný gól?

„Hráli jsme 95 minut v oslabení a bylo to těžké. O to větší radost z výhry pak je. Zasloužili jsme si to. Viděl jsem na hřišti tým, který bojoval. Jsem hrdý na hráče.“

Sparta - Teplice: Olatunji poslal Letnou do extáze, gól potvrdil VAR, 2:1 Video se připravuje ...

V čem vidíte největší plus v uplynulém podzimu? Co týmu nejvíc pomohlo?

„Je to možná otázka na hráče. Ale jsem rád za to, jak se prezentujeme na hřišti. Posunuli jsme se na další úroveň v ofenzivě i defenzivě. Hráli jsme přes třicet zápasů a je potřeba ocenit, jak jsme na tom byli fyzicky. Byli jsme na tom dobře. Před začátkem sezony jsme si uvědomovali, že pokud chceme uspět, musíme naši hru posunout na vyšší level. Hráči se na to úžasně adaptovali.“

Jak hodnotíte podzim?

„Bez debat jsem šťastný a spokojený. Naplňuje mě, jakým způsobem jsme pracovali. Vedeme ligovou tabulku, získali jsme padesát bodů a odehráli jsme deset těžkých zápasů v evropských pohárech. Chtěl bych pochválit hráče a realizační tým za práci, kterou odvádíme.“

Není škoda, že nastala zimní pauza?

„Ne, za to jsem opravdu šťastný. Potřebuju se vyspat a odpočinout si. Chci ale zmínit tři věci, proč jsme úspěšní. Máme nejlepší hřiště v lize a dovoluje nám hrát stylem, jakým chceme. Zadruhé fanoušci. Celou sezonu nás podporují doma i venku, hráči to cítí. Před pár dny bylo na Kypru víc než šest set našich fanoušků, to je úžasné. A posledním důvodem je kabina. Mužstvo a realizační tým je úžasný, je neskutečné, jak jsme jednotní. To je i důvod dnešní výhry.“

Kam řadíte tento rok z osobního hlediska?

„Pro mě je čas strávený ve Spartě a v Česku daleko za hranicí toho, co jsem si uměl představit. Šel jsem do jiné země a za jinou kulturou, poznal jiné lidi, ale přesto jsme úspěšní. Věřil jsem, že můžeme uspět. Ale po takové době cítit takovou podporu od fanoušků je neuvěřitelné. Moc to pro mě znamená. Jsem vděčný za každou sekundu, kterou tady můžu strávit.“

Jak jste na tom s češtinou?

„Čeština je velmi těžká. Rád bych se toho naučil víc, ale je to náročné. Chytím víc a víc slovíček, ale dát je dohromady není jednoduché. Určitě bych vám rád ukázal respekt, že bych mluvil vaší řečí. Možná se za následujících pět let posunu a budu s vámi mluvit česky a vy anglicky. To je dobrá dohoda, ne?“

Jaké změny přes pauzu očekáváte?

„Pochopitelně nemůžu být konkrétní, ale změny samozřejmě nastanou.“

Máte v hlavě, kolik jich může být?

„Je jasné, že když se po pěti měsících otevře transferové okno, že změny přijdou. A to jak odchody, tak příchody. Až o něčem budeme vědět, budeme vás informovat.“

Posunul se příchod Markuse Solbakkena z Vikingu?

„Nemám nic, co bych k tomu řekl. Nebudu reagovat na konkrétní jména.“

Z realizačního týmu se posouvá k rezervě Luboš Loučka…

„Lubošovi chci poděkovat. Byl loajální a v těžkých momentech, které jsme prožívali, věřil našemu projektu. Je to úžasný člověk, byl skvělý i v kabině a bude nám chybět. Ale tohle je pro něj dobrý moment, aby pokračoval dál jako trenér. Má před sebou závěrečnou zkoušku ve studiu profesionální licence a věřím, že bude úspěšný. Budu ho podporovat v každém aspektu a přeju mu všechno nejlepší.“