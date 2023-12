Plzeň hledá nového Durosinmiho. Padlo zajímavé jméno, co brzdí návrat?

Horký transfer se dopéká, Rafiu Durosinmi by měl za rekordní sumu brzy oficiálně zamířit do bundesligového Frankfurtu. Plzeň nejspíš přijde o mimořádného fotbalistu, před zraněním o nejproduktivnějšího hráče FORTUNA:LIGY. Klub už pečlivě monitoruje situaci na trhu, ideálně by ráda přivedla dalšího mladého útočného zabijáka. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz padlo v kancelářích Doosan Areny i jiné zajímavé jméno hráče, který už dříve na západě Čech působil.