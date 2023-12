Hušbauer: Koláře doběhlo, že... Sparta se umí naštvat, Douděra jako Chorý

Sparta, s níž Hušbauer získal svůj první titul, a Slavia, se kterou triumfoval hned třikrát, v podzimní ligové derniéře ukázaly svou mentální sílu. Letenští hráli proti Teplicím od čtvrté minuty bez vyloučeného Lukáše Sadílka a dvěma góly otočili skóre z 0:1. Na hráčích v čele s Janem Kuchtou bylo vidět, jak dravě a energicky se nehodlali smířit s hrozící ztrátou bodů. „Už v první půli jsem na nich viděl jakoby negativní emoce, jak je to hrozně štvalo, a to se mi moc líbilo. V tom je obrovská síla Sparty,“ říká Hušbauer, jenž ve třiatřiceti nastupuje za druholigovou Příbram.

Obrat zvládli i slávisté na Baníku a bitvu s ním dotáhli k vítězství 3:2. „Byl to super zápas, na české poměry nadstandardní,“ ohlíží se ještě za víkendem Hušbauer. „Slavia se taky posunula, je na ní vidět větší sebevědomí,“ hodnotí. Pravdou ovšem je, že soupeře Pražanů zradila jeho vlastní zbraň: ceněný útočník Abdullahi Tanko, jehož dlouhodobě sleduje právě Slavia, se nechal vyloučit po střetu s Davidem Douděrou. Ten postrčil nigerijského útočníka v souboji tak, že skončil až na tartanu vítkovického stadionu.

Hušbauer rozebírá, zda šlo opravdu o nechtěný faul, jak tvrdil Trpišovský, a co mohlo vést Tanka k takovému zkratu. Zároveň si obecně všímá Douděrovy pověsti provokatéra, ke které se sám hlásí. Dokonce mu v tomto směru připomíná kontroverzního plzeňského kanonýra. „U protihráčů není Douděra kvůli některým móresům a až moc velkému hecování příliš oblíbený, což je škoda, protože je to velmi slušný fotbalista. Je to podobný případ jako Tomáš Chorý, který pomohl národnímu týmu, ale liga ho nemá ráda,“ říká Hušbauer.

Kromě jiného se pak věnuje také otázce brankářů ve Slavii. Někdejší jednička Ondřej Kolář už podle všeho nadobro přenechal místo Aleši Mandousovi, a ještě k tomu se spekuluje o možném příchodu Jindřicha Staňka z Plzně. To by znamenalo definitivní ústup, přitom v pouhých devětadvaceti letech. Může si za to krom zdravotních trablů Kolář i vlastním přístupem, který býval poněkud volnější? „Je to velký sešup. Samozřejmě si odtrénoval, odchytal svoje, ale byl takhle spokojený, což se mu pak nakonec možná trošku i vymstilo. Kdyby si šel víc za tím svým, tak mohl jít jakoby dál a mohl chytat někde třeba ve Francii,“ míní Hušbauer, který se s gólmanem v Edenu potkal. „Devětadvacet je pro brankáře krásný věk, přál bych mu ještě zahraničí,“ dodává.

LIGOVÝ INSIDER s Josefem Hušbauerem: